Partners Group va scinder son fonds d'investissement londonien alors que de plus en plus de clients souhaitent se désengager

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* Les investisseurs pourraient transférer jusqu'à 30% de leurs parts vers un fonds de liquidation

* Partners Group a plafonné les retraits sur ses autres fonds en raison de craintes liées à la performance

* On craint que les expositions au crédit privé ne se répercutent sur le capital-investissement

(Ajout de contexte aux paragraphes 5 et 6, de détails au paragraphe 7 et d'informations sur les actions au paragraphe 11)

La société suisse de capital-investissement Partners Group PGHN.S a annoncé jeudi qu’elle allait mettre en place une structure à deux catégories d’actions pour son fonds d’investissement coté à Londres, permettant de liquider jusqu’à 30% du fonds, dans le cadre de sa dernière initiative visant à répondre aux clients qui réclament le remboursement de leurs fonds.

Le conseil d’administration du fonds d’investissement Partners Group Private Equity PEY.L Limited (PGPE), qui gère environ 800 millions d’euros (917 millions de dollars) d’actifs, a indiqué que les investisseurs pouvaient soit rester dans la stratégie existante, soit transférer jusqu’à 30% de leur participation vers un fonds distinct de « réalisation », les liquidités leur étant restituées progressivement.

Cette décision fait suite à une forte chute du cours de l’action de la société mère Partners Group à la Bourse suisse le 3 juin, après l’annonce par la société d’un plafonnement des retraits d’un fonds de capital-investissement de 8,6 milliards de dollars soumis à des pressions de rachat.

Le lendemain, des sources ont indiqué que Partners Group – qui gère environ 185 milliards de dollars d’actifs – prévoyait de plafonner les retraits d’un fonds américain de plus grande envergure.

Les inquiétudes croissantes concernant la performance et les valorisations des fonds de crédit privés ont incité les investisseurs, en particulier les clients particuliers fortunés, à retirer leurs capitaux de ces véhicules. La pression semble désormais se répercuter sur le capital-investissement, les retraits chez Partners Group étant en hausse.

La société a déclaré la semaine dernière qu’elle n’envisageait pas de nouvelles restrictions de liquidité sur ses fonds «evergreen».

PGPE a déclaré jeudi que la structure proposée visait à remédier à la décote persistante de ses actions par rapport à leur valeur liquidative, ainsi qu’à répondre à la demande de liquidités des investisseurs. Son président, Peter McKellar, a déclaré qu’il s’agissait d’« une solution pragmatico et réalisable, sous le contrôle du conseil d’administration ».

INQUIÉTUDES CONCERNANT LES EXPOSITIONS AUX MARCHÉS PRIVÉS

Les préoccupations plus générales du secteur portent sur l’exposition en crédit privé et en actions aux entreprises de logiciels confrontées aux bouleversements liés à l’IA.

Un consortium mené par Blackstone, Apollo et FS KKR Capital Corp a pris le contrôle de la société de logiciels endettée Medallia, auparavant détenue par le gestionnaire de capital-investissement Thoma Bravo, a annoncé Medallia mercredi, entraînant une perte d’environ 5 milliards de dollars de capital pour Thoma Bravo et ses co-investisseurs.

À 11h25 GMT, l’action Partners Group reculait de 2,1%, frôlant son plus bas niveau depuis 2020.

(1 dollar = 0,8724 euro)