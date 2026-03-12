Partners Group avertit que les taux de défaillance des crédits privés pourraient doubler au cours des prochaines années, selon le FT

Le président de la société suisse de capital-investissement Partners Group PGHN.S , Steffen Meister, a averti que les taux de défaillance dans le crédit privé pourraient doubler au cours des prochaines années, car les prêteurs pourraient supporter tous les inconvénients de la perturbation économique induite par l'IA, tout en ne voyant que des avantages limités, a rapporté le Financial Times jeudi.

Le crédit privé serait affecté de manière disproportionnée par la perturbation économique induite par l'IA par rapport au capital-investissement, car cela conduirait à une bifurcation des résultats avec davantage d'entreprises particulièrement performantes ou mauvaises, a-t-il déclaré au FT.

Les commentaires de M. Meister interviennent alors que les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de ce secteur de 2 000 milliards de dollars, en raison de la détérioration de la qualité du crédit et de la menace que l'intelligence artificielle fait peser sur les modèles d'entreprise des sociétés de logiciels auxquelles les prêteurs privés sont très exposés.

Il a déclaré au FT que les défaillances annuelles dans le crédit privé étaient en moyenne de 2,6 % au cours de la dernière décennie et que les taux de défaillance étaient "si bas" que les prêteurs de crédit privé géraient des portefeuilles diversifiés de prêts qu'ils ont ensuite ré-endettés.

Le marché du crédit privé est en proie à l 'anxiété ( ) depuis les faillites du fabricant de pièces automobiles First Brands et du prêteur à risque Tricolor l'année dernière.

Les retombées ont renforcé la surveillance d'un marché qui s'est développé rapidement, attirant d'importants investissements institutionnels et augmentant les prêts aux entreprises au cours des dernières années.

JPMorgan Chase a réduit la valeur de certains prêts

à des fonds de crédit privés après avoir examiné l'impact des turbulences du marché autour des sociétés de logiciels, ont déclaré deux sources à Reuters mercredi.

La semaine dernière, BlackRock a déclaré avoir limité les retraits d'un fonds de dette phare après une augmentation des demandes de rachat, tandis que Blackstone a révélé que son fonds de crédit privé, connu sous le nom de BCRED, a été confronté à une augmentation des retraits au cours du premier trimestre.