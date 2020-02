Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Partner Communications examine la proposition de rachat d'Altice Reuters • 05/02/2020 à 20:45









JERUSALEM, 5 février (Reuters) - Le groupe israélien de télécoms Partner Communications PTNR.TA a promis d'examiner, mercredi, la proposition de rachat que lui a soumise le groupe Altice Europe ATCA.AS via sa filiale israélienne HOT. Partner Communications, deuxième opérateur mobile d'Israël, a précisé qu'Altice proposait 19,11 shekels par action en numéraire. L'offre, d'environ 3,5 milliards de shekels (930 millions d'euros) représente une prime de 18,5% par rapport au cours de clôture de Partner mercredi à Tel Aviv (16,12 shekels). S'il se concrétisait, ce rapprochement constituerait la première fusion d'importance dans le secteur des télécoms en Israël. (Rédaction de Jérusalem, Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +2.36%