" Notre partenariat avec Telenor Maritime marque une étape importante dans l'avancement de la cybersécurité pour l'industrie maritime. En combinant l'expertise de Wallix en matière de gestion des identités et des accès avec la connaissance approfondie de Telenor Maritime en matière de communication maritime, nous fournissons une solution robuste qui garantit non seulement la conformité NIS2 mais améliore également l'efficacité opérationnelle", a déclaré Laurent Gentil, Global Channel Director de WALLIX.

(AOF) - Wallix, éditeur européen de logiciels de cybersécurité, annonce une nouvelle collaboration stratégique avec Telenor Maritime, spécialiste dans les solutions de communication et de technologie maritime. Ce partenariat permettra d'offrir une cybersécurité complète grâce à leurs solutions d'accès à distance, conçues spécifiquement pour les besoins de l'industrie maritime. Avec l'augmentation des cybermenaces, la collaboration vise à garantir que les navires sont protégés contre les accès non autorisés, réduisant ainsi le risque d'attaques.

Partenariat stratégique entre Wallix et Telenor Maritime

