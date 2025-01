Partenariat stratégique entre Nexity et Arkéa Flex

(AOF) - Nexity et Arkéa Flex, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, nouent un partenariat stratégique autour de la conception de bâtiments évolutifs et flexibles pour accompagner l’évolution des besoins en logement dans les territoires. « Penser la ville, c’est réfléchir sur un temps long, qui nous oblige à anticiper les évolutions et modifications d’usages et de besoin de logements. Ce partenariat va nous permettre de créer des bâtiments qui s’adapteront aux villes et à l'évolution des besoins de leurs habitants », déclare Jean-Luc Porcedo directeur général de Nexity Transformation des territoires.

