Partenariat Stellantis et Bolt pour développer des véhicules autonomes

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le constructeur automobile Stellantis et la plateforme de mobilité partagée Bolt ont annoncé mardi un partenariat pour produire et développer des véhicules autonomes sans conducteur, pour des services de covoiturage dans plusieurs pays d'Europe.

Bolt, dont le siège social est en Estonie, "propose actuellement des services de VTC dans plus de 50 pays, dont 23 pays membres de l'UE, et intègrera les véhicules autonomes de Stellantis à sa plateforme de mobilité partagée pour offrir des services de covoiturage entièrement autonomes et sans conducteur", indiquent les deux entreprises dans un communiqué.

Les essais démarreront dans des pays européens en 2026 et "le déploiement se fera par étapes": prototypes, flottes pilotes puis industrialisation à grande échelle, "avec un objectif de production initial prévu pour 2029", ajoutent-elles.

Bolt et le constructeur italo-franco-américain "travailleront en étroite collaboration avec les autorités européennes" pour garantir un déploiement "conforme aux normes de sécurité, de protection des données et de cybersécurité".

Stellantis apportera ses plateformes AV-Ready, qui sont des plateformes de fourgon électrique de taille moyenne ou de véhicules STLA Small, conçues pour prendre en charge les capacités de conduite autonome. Elles sont dotées d’une direction et d’un freinage redondants, de capteurs avancés, de réseaux de communication et de systèmes de nettoyage, a précisé Stellantis à l'AFP.

Pour Bolt, c'est "une étape clé vers son objectif de 100.000 véhicules autonome" proposés par ses services d'ici 2035, selon le communiqué.

Pour Stellantis, cette opération "renforce son écosystème de partenaires en Europe et sa stratégie globale de mobilité autonome".

Fin octobre, deux géants américains, Uber et Nvidia, avaient annoncé un partenariat pour rendre autonomes des dizaines de milliers de voitures à partir de 2027, illustrant l'essor naissant du marché mondial des robotaxis. Une opération en partenariat avec plusieurs constructeurs, dont Stellantis.