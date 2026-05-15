Partenariat Stellantis-Dongfeng renforcé, deux nouveaux modèles Peugeot produits en Chine
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 06:25

Stellantis Nv STLAM.MI :

* ET DONGFENG GROUP OUVRENT UN NOUVEAU CHAPITRE DE LEUR COLLABORATION EN RENFORÇANT LEUR COENTREPRISE DPCA

* L'ACCORD PRÉVOIT LA PRODUCTION EN CHINE PAR DPCA DE NOUVEAUX MODÈLES PEUGEOT ET JEEP POUR LE MARCHÉ CHINOIS AINSI QUE POUR L'EXPORTATION

* L'ACCORD DE COOPÉRATION STRATÉGIQUE PRÉVOIT QUE LA COENTREPRISE PRODUIRA INITIALEMENT DEUX NOUVEAUX VÉHICULES À ÉNERGIES NOUVELLES DE LA MARQUE PEUGEOT DANS SON USINE DE WUHAN, À PARTIR DE 2027

(Rédaction de Paris)

