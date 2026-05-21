Partenariat entre Valhyr Capital et Wenimmo

(Zonebourse.com) - Valhyr Capital et Wenimmo annoncent la signature d'un partenariat visant à faciliter l'accès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) aux actifs privés : private equity financier et dette privée.

Grâce à ce référencement, près de 500 conseillers indépendants partenaires de Wenimmo pourront désormais proposer à leurs clients le X Fund, un fonds de fonds professionnel evergreen labellisé ELTIF 2.0, qui donne accès à un portefeuille diversifié de private equity et de dette privée dès 20 000 euros.

Ce partenariat conjugue le savoir-faire de Valhyr Capital en matière de sélection et de structuration de solutions d'investissement en actifs privés avec la plateforme digitale de Wenimmo, déjà reconnue par les professionnels du patrimoine. L'ambition est claire : offrir aux CGP une solution de qualité institutionnelle, intégrée dans un parcours de souscription entièrement dématérialisé, avec un accompagnement dédié à chaque étape.

Répondre aux besoins de diversification des investisseurs privés

Face à la demande croissante de diversification et d'exposition aux marchés privés, les conseillers en gestion de patrimoine recherchent des solutions à la fois performantes, lisibles et immédiatement opérationnelles.

Le référencement du X Fund sur Wenimmo répond précisément à cette attente : proposer une stratégie d'investissement diversifiée en private equity et en dette privée, dans un cadre fluide où la souscription, le suivi et l'accompagnement client sont simplifiés de bout en bout.

En pratique, les conseillers accèdent au X Fund directement depuis la plateforme Wenimmo. Ils disposent d'un espace dédié pour présenter la solution à leurs clients, piloter les souscriptions en temps réel et suivre l'évolution du fonds.

Le parcours de souscription est intégralement dématérialisé : le souscripteur reçoit un lien sécurisé pour compléter et signer en ligne l'ensemble des documents requis, connaissance client, bulletin de souscription et pièces justificatives, sans échange papier.

Wenimmo reste l'interlocuteur unique des CGP pour toutes les questions liées à la souscription, à la rémunération et au suivi opérationnel.

Le X Fund demeure également accessible via les autres canaux de distribution de Valhyr Capital, notamment l'assurance-vie française, l'assurance-vie luxembourgeoise et le compte-titres.

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