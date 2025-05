Kering Eyewear conçoit, développe et distribue les lunettes de 14 marques, dont Gucci, Cartier, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Chloé, Alexander McQueen, Montblanc, Dunhill, Alaïa ou encore Puma.

(AOF) - Kering Eyewear, le pôle lunettes du groupe de luxe Kering, a annoncé un partenariat avec Google pour développer des lunettes connectées, selon un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. Ce partenariat avec le géant américain vise à développer des "lunettes IA dotées" du système d'exploitation "Android XR, alliant design avant-gardiste, fonctionnalités innovantes et technologie centrée sur l’humain dans un même appareil". Pour l'heure, Kering Eyewear n'a pas communiqué de date de commercialisation.

Partenariat entre Kering et Google pour développer des lunettes connectées

