Partenariat entre Franklin Templeton et eToro

(AOF) - Franklin Templeton a annoncé un partenariat avec eToro qui a permis de lancer six nouveaux « portefeuilles intelligents » d’ETF UCITS à horizon ciblé. Ils sont gérés par Franklin Templeton Investments Solutions, sous la marque eToro et accessible à la communauté de ce dernier depuis le 24 juin.

Pour la présidente-directrice générale de Franklin Templeton : " En associant notre expertise approfondie des portefeuilles d'ETF à horizon d'investissement ciblé à la plateforme d'investissement social à la pointe de la technologie d'eToro nous sommes désormais en mesure de proposer des solutions d'investissement basées sur les résultats à un public plus large, et notamment aux investisseurs plus jeunes et natifs du numérique. Ce partenariat souligne l'engagement de Franklin Templeton à toucher une clientèle plus large grâce à des plateformes de distributions innovantes, préservant ainsi sa position aux premières lignes de l'écosystème mondial du patrimoine digital ".

Les utilisateurs d'eToro vont pouvoir en premier lieu copier ces six " portefeuilles intelligents " à architecture ouverte et date-cible avec des horizons d'investissement allant de trois à dix ans.