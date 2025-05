Partenariat entre Capital Dynamics et AirFund

(AOF) - Capital Dynamics, société de gestion indépendante spécialisée dans les actifs non cotés, annonce un partenariat avec AirFund, la plateforme d’investissement digitale soutenue par les actionnaires Indosuez et Amundi. Capital Dynamics proposera son fonds mondial d’investissement direct via la plateforme digitale d’AirFund, conçue pour simplifier la distribution de fonds d’actifs non cotés auprès des clients privés français et de leurs conseillers financiers.

Dans le cadre de ce partenariat, le fonds Capital Dynamics Mid-Market Direct VI SLP sera accessible aux investisseurs français privés avec un engagement minimum de 100 000 euros.

Le fonds, géré par l'équipe d'investissement direct de Capital Dynamic, investira dans des entreprises de taille intermédiaire à l'échelle mondiale, opérant dans les secteurs de la consommation et des loisirs, des services financiers, de la santé, de l'industrie, de la technologie et des services aux entreprises.