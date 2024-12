Partenariat Banque postale-BNP Paribas pour financer l'achat de véhicules

La Banque postale est entrée en négociations exclusives avec BNP Paribas en vue de proposer des véhicules neufs et d'occasion ainsi que des solutions de financement et d'assurance sur une plateforme en ligne aux quelque 11 millions de clients particuliers du groupe.

( AFP / ERIC PIERMONT )

"La Banque Postale a signé avec BNP Paribas un protocole d’accord en vue d'établir un partenariat de distribution omnicanal d’une offre complète de mobilité" en début d'année 2026, indiquent les deux groupes jeudi dans un communiqué commun.

"Il nous manquait, sur cette chaîne de valeur, un certain nombre de briques, et notamment tout ce qui tourne autour de l'automobile, le +sourcing+ des véhicules, la gestion des flottes, etc. Nous préférions passer par un partenaire (...) parce que se lancer seul là-dessus aurait pris plusieurs années", a indiqué à l'AFP Christophe Van de Walle, président du directoire de la filiale de crédit à la consommation du groupe LBPCF.

LBPCF, centrée sur les prêts personnels, va ainsi élargir son offre pour répondre aux nouveaux usages de consommation de ses clients avec des solutions de location avec option d'achat (LOA) et de location longue durée (LLD).

L'ensemble des produits et services disponibles sur cette plateforme seront "issus des offres des deux établissements, notamment de CNP Assurances pour le groupe La Banque Postale et des filiales Arval, BNP Paribas Personal Finance et BNP Paribas Cardif pour le groupe BNP Paribas".

"Pour nous, c'était un enjeu stratégique de répondre à ces nouvelles tendances de consommation qui amènent nos clients à privilégier de plus en plus l'usage à la propriété", a ajouté Christophe Van de Walle.

Fin 2023, 28% des voitures particulières d'occasion étaient financées par LOA, contre seulement 14% en 2019, selon l'Association française des sociétés financières (ASF).

BNP Paribas a lancé ce type de plateforme pour les clients de BNP Paribas Mobility il y a un an.

"L'enjeu n'est pas de faire un copier-coller, mais de s'appuyer sur ce savoir-faire et ce socle, de s'adapter aussi au niveau des parcours, des spécificités des attentes de la Banque postale et de ses clients, pour mutualiser nos moyens", a souligné Barbara Blanc, responsable "mobilité" au sein de la banque commerciale BNP Paribas.