Partenariat avec Sanyou Medical : réalisation des conditions suspensives

David FAN, co-fondateur et Directeur Général adjoint de Sanyou Medical, déclare : « Suite à la levée des dernières conditions suspensives, nous confirmons notre volonté d’investir dans Implanet le montant de 5 millions d'euros, conformément aux dispositions de la convention d'investissement signée en juin 2022. Nous sommes confiants dans la capacité des deux équipes à unir, dans un avenir proche, leurs compétences techniques et commerciales afin de bâtir un nouvel acteur incontournable de la chirurgie rachidienne. »



Ludovic LASTENNET, Directeur Général d’Implanet, ajoute : « Le partenariat commercial, technologique et financier conclu avec Sanyou Medical va désormais déployer son plein potentiel. Grâce à la levée de ces conditions suspensives, l’accord de distribution et les synergies technologiques négociés vont pouvoir être mises en oeuvre, ainsi que notre projet d’augmentation de capital. Ce dernier sera ouvert à tous nos actionnaires et devrait intervenir avant le 31 octobre 2022. »