Parsons chute après des résultats trimestriels inférieurs aux estimations

11 février - ** Les actions de la société d'ingénierie et de conseil Parsons PSN.N chutent de plus de 11 % à 62 $dans les premiers échanges, après que le bénéfice trimestriel et les ventes aient manqué les estimations

** La société annonce un bénéfice ajusté par action de 75 cents au 4ème trimestre, inférieur aux estimations de Wall Street de 79 cents - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 1,60 milliard de dollars, contre des estimations de 1,67 milliard de dollars

** Prévisions de revenus pour 2026 entre 6,5 et 6,8 milliards de dollars, dont le point médian est inférieur aux estimations de 6,7 milliards de dollars ** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de près de 1 % depuis le début de l'année