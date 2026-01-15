Parsons acquiert l'entreprise de sécurité nationale à source ouverte Altamira Technologies ; les actions augmentent

15 janvier - ** Les actions de la société de cybersécurité Parsons Corp PSN.N augmentent de près de 1,8 % à environ 71,6 dollars dans les échanges du matin

** La société acquiert Altamira Technologies, une entreprise de sécurité nationale à source ouverte, dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 375 millions de dollars

** La société Altamira, basée en Virginie du Nord, améliorera le portefeuille de défense de PSN en fournissant des capacités d'analyse avancée, de renseignement d'origine électromagnétique, de cyber, d'alerte aux missiles et d'espace

** Les plus de 600 employés d'Altamira, dont plus de 90 % ont une habilitation de sécurité, rejoindront l'unité de défense et de renseignement de Parsons

** Altamira générera plus de 200 millions de dollars de revenus en 2026

** Le PSN a chuté de 33 % en 2025