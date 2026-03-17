PARROT : Premières commandes passées par l'Agence de soutien et d'approvisionnement de l'OTAN (NSPA) pour les micro-drones ANAFI UKR de Parrot

Premières commandes passées par l'Agence de soutien et d'approvisionnement de l'OTAN (NSPA) pour les micro-drones ANAFI UKR de Parrot

Parrot, leader européen des micro-drones professionnels, annonce que des premières commandes (« call-off orders ») ont été passées via l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA, NATO Support and Procurement Agency ) pour des systèmes de micro-drones ANAFI UKR. Les expéditions ont débuté au 1 er trimestre 2026 par tranches successives de 100 à 500 unités, avec une montée en puissance attendue vers des volumes de plusieurs milliers d'unités au fur et à mesure de l'avancement des programmes.

La NSPA est une agence de l'OTAN qui fournit des services d'acquisition et de soutien aux pays de l'OTAN et de ses partenaires. ANAFI UKR est accessible aux clients éligibles via le progamme UAS Support Partnership , permettant des acquisitions sur catalogue ou par bons de commande ( call-off orders ), conformément aux procédures nationales. Cela illustre notamment la capacité de pays partageant des orientations communes à définir conjointement leurs besoins et à mutualiser leurs processus d'acquisition, renforçant ainsi l'interopérabilité, l'efficacité opérationnelle et la coopération multinationale dans le cadre de l'OTAN.

Pour Parrot, le recours à un accord-cadre de la NSPA constitue un levier d'acquisition structurant, offrant un cadre évolutif et réplicable pour accompagner les pays de l'OTAN. Cette approche s'appuie également sur des relations de long terme avec des acteurs de la défense et des administrations publiques, afin de faciliter les commandes complémentaires d'ANAFI UKR.

Ces premières commandes concernent deux clients finaux distincts : (i) les forces de défense finlandaises, pour lesquelles Parrot a déjà annoncé un contrat, et (ii) un second client de défense éligible à la NSPA. Des informations complémentaires sur ce client seront communiquées dès que l'autorisation aura été obtenue.

Chris Roberts, Senior Vice President & Chief Revenue Officer de Parrot commente : « Les dispositifs d'acquisition de la NSPA offrent aux pays éligibles un cadre clair et structuré pour acquérir et déployer des capacités plus rapidement, en s'appuyant sur des mécanismes contractuels standardisés, tout en laissant les décisions pleinement guidées par les besoins nationaux. Ces premiers bons de commande constituent une première concrétisation de cette approche. Au niveau des unités, le besoin porte sur un système compact, rapidement deployable, conçu pour un emploi discret en environnement sensible, tout en conservant une autonomie en environnement dégradé. ANAFI UKR répond à cette exigence en combinant intelligence artificielle embarquée et navigation optique, permettant des vols autonomes, y compris en conditions sans GNSS. »

ANAFI UKR : micro-drone ISR pour les missions de défense et de sécurité publique

Les micro-drones ANAFI UKR de Parrot sont conçus pour répondre aux exigences des opérations de défense et de sécurité publique, en matière de communications sécurisées et de protection des données, de robustesse en environnements opérationnels exigeants, et de déploiement rapide. Leur format compact favorise la mobilité et les opérations décentralisées, permettant un engagement efficace sur le terrain tout en garantissant un haut niveau de sécurité opérationnelle.

ANAFI UKR combine intelligence artificielle embarquée, navigation optique et autonomie complète hors connexion dans un format de moins de 1 kg, offrant résilience, supériorité informationnelle, cybersécurité renforcée et souveraineté totale des données. Conçu pour rester pleinement opérationnel en environnements sans GNSS et en conditions électromagnétiques hostiles, le système intègre des capacités avancées de navigation optique, des mécanismes anti-brouillage et anti-leurrage via une radio militaire à saut de fréquence (MARS), ainsi qu'une architecture de cybersécurité durcie, éprouvée en conditions réelles de guerre électronique.

À PROPOS DE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de microdrones professionnels et de solutions de cartographie et de modélisation 3D. Le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme complémentaire de microdrones haute performance et de logiciels de photogrammétrie, répondant aux besoins opérationnels et analytiques des forces de sécurité, des opérateurs industriels et commerciaux, ainsi que des autorités publiques dans le monde entier.

Parrot intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes de microdrones, offrant des capacités avancées de vol autonome, de détection, de suivi et d'analyse en environnement complexe. Sa gamme ANAFI, reconnue pour sa compacité, sa robustesse et sa facilité de déploiement, est conçue pour répondre aux exigences des missions critiques d'observation, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sécurité publique et d'inspection visuelle avancée.

Parrot a développé et détient également Pix4D, une suite logicielle de référence en matière de photogrammétrie et de traitement des données géospatiales. Conçue pour les professionnels de la topographie, du BTP, des infrastructures, de l'agriculture, de la sécurité publique et de la surveillance environnementale, Pix4D permet des modélisations avancées en 2D et 3D, la cartographie et la génération de jumeaux numériques.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Président, Directeur général et actionnaire principal, Parrot a son siège à Paris et développe ses produits en Europe. La fabrication est assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, alliant souveraineté technologique et agilité industrielle. Le Groupe emploie plus de 400 personnes et réalise la majorité de son chiffre d'affaires, 80 M€ en 2025, à l'international. Avec des filiales en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, en Espagne et en Italie, Parrot accompagne gouvernements, entreprises et opérateurs dans plus de 50 pays.

Parrot est coté sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'information : www.parrot.com , www.pix4d.com

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

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