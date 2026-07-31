PARROT : PARROT : RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - le 31 juillet 2026 à 18h30 CET

RÉSULTATS DU 1 ER SEMESTRE 2026

Chiffre d'affaires consolidé record, en hausse de +71 %,

porté par la croissance de +134 % de l'activité micro-drones

Le Groupe est à l'équilibre opérationnel pour le deuxième semestre consécutif

Nouvelle croissance du chiffre d'affaires attendue au 3 ème trimestre 2026

Au 1 er semestre 2026, le groupe Parrot, un leader européen des micro-drones professionnels, franchit une nouvelle étape de son développement avec un chiffre d'affaires de 57,3 M€, en croissance de 71 %, porté par la forte montée en puissance de l'activité micro-drones professionnels. Celle-ci réalise un chiffre d'affaires de 42,1 M€, en progression de 134 %, tandis que l'activité Solutions pour infrastructures essentielles demeure stable à taux de change constants sur le semestre.

La forte progression de l'activité permet au Groupe d'atteindre un résultat opérationnel courant positif de 2,6 M€, contre une perte de (12,9) M€ un an plus tôt. Ce résultat bénéficie d'un produit d'assurance non récurrent de 2,5 M€ net ; hors cet élément, Parrot atteint l'équilibre opérationnel pour le 2 ème semestre consécutif et maintient une stratégie d'innovation ambitieuse. Le résultat net part du Groupe ressort à 2,1 M€ et la consommation de trésorerie opérationnelle est ramenée à 2,2 M€, contre 13,7 M€ au 1 er semestre 2025.

Soutenu par la poursuite du déploiement des marchés remportés et par plusieurs appels d'offres en cours, Parrot anticipe une nouvelle croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires au 3 ème trimestre 2026. Le Groupe aborde le second semestre avec confiance, tout en tenant compte d'une base de comparaison sensiblement plus élevée, notamment au 4 ème trimestre.

L'activité Micro-drones professionnels réalise au 2 ème trimestre 2026 un chiffre d'affaires de 20,8 M€, en croissance de 178 % à taux de change courants et de 186 % à taux de change constants. Sur le 1 er semestre, son chiffre d'affaires atteint 42,1 M€, contre 18,0 M€ au 1 er semestre 2025, soit une progression de 134 % à taux de change courants et de 139 % à taux de change constants, chiffre d'affaires semestriel record pour l'activité micro-drones. La croissance est portée par le succès de la gamme ANAFI UKR et repose sur une base de clients diversifiée, avec des livraisons significatives notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Suisse, aux Pays-Bas, en Finlande et en France.

La gamme ANAFI UKR a continué de s'enrichir afin de répondre à la diversité des environnements opérationnels et des besoins de mission. Son architecture de communication sécurisée propose désormais plusieurs configurations combinant la 5G, le Wi-Fi, la radio militaire MARS à saut de fréquence, conçue pour résister au brouillage, et une liaison LoRa de secours. La nouvelle batterie XLR porte l'autonomie jusqu'à 70 minutes et la distance de vol jusqu'à 40 km, renforçant les capacités d'ANAFI UKR pour les missions de longue durée. Ces évolutions élargissent les cas d'usage adressés et confortent le positionnement technologique de Parrot sur les marchés de la défense et de la sécurité publique.

Parallèlement, l'autopilote CHUCK 3.0 entre dans une nouvelle phase de son développement : après l'achèvement des principaux travaux de R&D, les premières intégrations font actuellement l'objet de démonstrations auprès de clients finaux et de procédures de certification, préalablement à son potentiel déploiement commercial.

L'activité Solutions pour infrastructures essentielles réalise un chiffre d'affaires de 15,1 M€ au 1 er semestre 2026, contre 15,5 M€ au 1 er semestre 2025, soit une évolution de -3 % à taux de change courants et une stabilité à taux de change constants. Après un 1 er trimestre marqué par la transition progressive des licences perpétuelles vers l'abonnement, susceptible d'entraîner des variations d'activité d'un trimestre à l'autre, le chiffre d'affaires du 2 ème trimestre ressort à 8,5 M€, en hausse de 10 % à taux de change courants et de 11 % à taux de change constants. La performance enregistrée sur le trimestre bénéficie de la progression des nouvelles solutions et d'une activité commerciale bien orientée sur le segment des solutions directes B2B. Le développement des abonnements se poursuit parallèlement, renforçant progressivement la récurrence des revenus.

Au cours du semestre, plusieurs contrats structurants ont été remportés notamment auprès d'un intégrateur de systèmes focalisé sur les réseaux fibre optique en Allemagne, d'un gestionnaire de réseau d'eau au Royaume-Uni, d'un fabricant et fournisseur de solutions par drones au Japon, ainsi que d'un gestionnaire d'infrastructures énergétiques aux Etats-Unis et un service de police d'un comté de Floride. Ces succès illustrent la capacité de PIX4D à inscrire ses technologies au cœur des processus opérationnels de gestion d'infrastructures essentielles et de services publics.

CHIFFRE D'AFFAIRES (1)

en M€ et en % du CA S1 2026

6 mois S1 2025

6 mois Variation

taux courants Variation

taux constants Micro-drones professionnels 42,1 74% 18,0 54% +134% +139% Solutions pour infrastructures essentielles 15,1 26% 15,5 46% -3% +0% TOTAL GROUPE PARROT (2) 57,3 100% 33,6 100% +71% +75%

(1) Le chiffre d'affaires par trimestre est présenté en annexe.

(2) Incluant la filiale Outflier pour 0,1 M€ au 1 er semestre 2026 et NS au 1 er semestre 2025.

Résultats du 1 er semestre 2026

Les comptes consolidés du 1 er semestre 2026 clos le 30 juin 2026 ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni ce 31 juillet 2026. Le rapport financier du 1 er semestre 2026 sera mis à disposition ce jour sur https://www.parrot.com/fr/corporate/rapports-financiers-annuels-et-semestriels

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

IFRS en M€ S1 2026

(6 mois) S1 2025

(6 mois) Var. S2 2025

(6 mois) 2025

(12 mois) Chiffre d'affaires 57,3 33,6 +71% 46,2 79,8 dont Micro-drones 42,1 18,0 +134% 29,9 47,9 dont Solutions pour infrastructures essentielles 15,1 15,5 -3% 16,3 31,8 Coût des ventes (16,5) (8,5) +95% (11,2) (19,7) Marge brute 40,8 25,1 +62% 35,0 60,1 en % du CA 71,2% 74,8% 75,8% 75,4% Frais de recherche et de développement (23,8) (22,7) +5% (22,1) (44,8) en % du CA -41,5% -67,5% -47,8% -56,2% Frais commerciaux et marketing (5,0) (6,4) -22% (5,3) (11,7) en % du CA -8,6% -19,0% -11,5% -14,7% Frais généraux et administratifs (7,1) (7,1) +0% (4,4) (11,5) en % du CA -12,5% -21,3% -9,5% -14,5% Frais de production et qualité (2,3) (1,8) +27% (2,9) (4,7) en % du CA -4,0% -5,4% -6,3% -5,9% Résultat opérationnel courant 2,6 (12,9) NA 0,2 (12,7) en % du CA 4,5% -38,4% 0,4% -15,9% Autres produits et charges opérationnels - (0,2) NA 0,2 0,1 Résultat opérationnel 2,6 (13,1) NA 0,5 (12,6) en % du CA 4,5% -39,0% 1,1% -15,8% Produits de tréso. et équivalents de tréso. 0,2 0,0 NS 0,2 0,2 Coût de l'endettement financier brut (0,1) (0,1) NS (0,3) (0,4) Coût de l'endettement financier net 0,1 (0,1) NS (0,1) (0,2) Autres produits et charges financiers (0,3) (1,0) NS (0,5) (1,5) Résultat financier (0,2) (1,1) -82% (0,7) (1,8) Quote-part du résultat dans les entreprises MEE - (0,2) NS 0,0 (0,2) Impôt (0,7) (0,2) NS (0,2) (0,4) Résultat net 1,7 (14,7) NA (0,3) (15,0) Résultat net part du Groupe 2,1 (14,4) NA (0,1) (14,5) en % du CA 3,7% -42,9% - -0,2% -18,2% Intérêts ne conférant pas le contrôle (0,5) (0,3) NS (0,2) (0,5)

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 57,3 M€ au 1 er semestre 2026, en croissance de 71 %, le Groupe génère une marge brute de 40,8 M€, soit un taux de marge de 71,2 %, contre 74,8 % un an plus tôt. La diminution est liée à l'évolution du mix produit : d'un côté, la montée en charge de l'ANAFI UKR, qui n'a pas encore atteint le niveau de marge d'un produit mature, et de l'autre, la moindre contribution de l'activité Solutions pour infrastructures essentielles, dont le profil de marge demeure structurellement élevé.

Les dépenses opérationnelles du Groupe au titre du 1 er semestre 2026 s'élèvent à 38,2 M€, contre 38,0 M€ au 1 er semestre 2025. Elles intègrent notamment un produit d'assurance net non récurrent de 2,5 M€ lié à un sinistre, sans conséquence sur l'activité, intervenu au deuxième semestre 2025.

Les dépenses de recherche et développement du semestre s'élèvent à 23,8 M€, en hausse de 1,1 M€ en ligne avec l'augmentation des effectifs qui se poursuit, notamment dans les micro-drones, et l'allocation d'une partie du produit d'assurance. Les frais commerciaux et marketing ressortent à 5,0 M€, contre 6,4 M€ un an plus tôt ; ils intégraient notamment les ressources consacrées au lancement d'ANAFI UKR. Les frais généraux sont stables à 7,1 M€ et intègrent l'autre partie du produit d'assurance. Les frais de production et de qualité s'établissent à 2,3 M€, soit 4,0% du chiffre d'affaires. À fin juin 2026, les effectifs (CDD+CDI) du Groupe sont de 469 (contre 451 au 30/06/2025). Ils sont dédiés à 59% aux micro-drones et à 41% aux Solutions pour infrastructures essentielles. Le Groupe a continué de faire appel à des prestataires externes pour répondre à des besoins ponctuels, avec 28 intervenants au 30 juin 2026 (contre 27 au 30/06/2025).

Le résultat opérationnel courant du 1 er semestre ressort ainsi à 2,6 M€, contre (12,9) M€ à la même période en 2025. 5,5 M€ sont attribuables à l'activité Micro-drones, contre (9,7) M€ au 30 juin 2025, tandis que l'activité Solutions pour infrastructures essentielles génère une perte de (1,2) M€, intégrant en particulier des frais de loyers non récurrent, contre (0,8) M€ un an plus tôt. Le solde, soit (1,8) M€, provient de Parrot S.A. et d'Outflier. Les autres produits et charges opérationnels étant non significatifs sur l'exercice, le résultat opérationnel consolidé du 1 er semestre 2026 ressort à 2,6 M€, l'équilibre opérationnel est atteint pour le 2 ème semestre consécutif.

Le résultat financier du 1 er semestre 2026 s'établit à (0,2) M€, contre (1,1) M€ à la même période en 2025. Après prise en compte de la quote-part du résultat des entreprises mises en équivalence et de l'impôt, pour 0,7 M€, le résultat net part du Groupe ressort à 2,1 M€, contre (14,4) M€ au 1 er semestre 2026.

Évolution de la trésorerie

Au 30 juin 2026, la trésorerie du Groupe s'élève à 18,8 M€, contre 23,0 M€ au 31 décembre 2025 et 17,0 M€ au 30 juin 2025.

La trésorerie consommée par les activités opérationnelles s'élève à 2,2 M€ sur le 1 er semestre, contre 13,7 M€ à la même période en 2025. Cette amélioration résulte principalement du résultat net bénéficiaire de 1,7 M€ contre une perte de (14,7) M€ au 1 er semestre 2025. La trésorerie utilisée pour les opérations d'investissement s'élève à (0,8) M€, niveau stable par rapport au 1 er semestre 2025. Les investissements de la période portent principalement sur des réaménagements pris en charge par les indemnités d'assurances pour 0,7 M€. Les flux de financement s'élèvent à (1,3) M€ contre (1,5) M€ au 1 er semestre 2025, constitués essentiellement du remboursement des dettes locatives IFRS 16 pour (1,4) M€.

Postérieurement à la clôture, le Groupe a obtenu un pré-financement bancaire de 3,4 M€ au titre du Crédit d'Impôt Recherche 2025, a encaissé le montant de l'assurance, et a décaissé (1,3) M€ pour la dette de put PIX4D désormais éteinte.

Le Groupe continuera de bénéficier du soutien de son principal actionnaire Horizon SAS dans le cadre de la convention de compte courant d'associé autorisée par le Conseil d'administration du 12 décembre 2025. L'allocation actuellement autorisée est de 20 M€ avec une maturité à fin février 2028. 5,0 M€ ont été tirés au 31 décembre 2025, aucun tirage n'est intervenu sur le semestre.

Perspectives 2026

Après un 1 er semestre en très forte croissance, Parrot aborde la seconde partie de l'exercice avec confiance, alimentée par des marchés remportés en cours de déploiement et par plusieurs appels d'offres en cours. Parrot anticipe une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires au 3 ème trimestre 2026.

Dans les Micro-drones, la dynamique du 2 ème semestre devra toutefois être appréciée au regard d'une base de comparaison sensiblement plus élevée qu'au 1 er semestre, en particulier en fin d'année. Après une première vague de grands appels d'offres destinée à équiper rapidement plusieurs forces armées en capacités ISR de nouvelle génération, la demande repose actuellement sur la poursuite des livraisons au titre des marchés remportés, les commandes complémentaires des clients déjà équipés et le développement de nouveaux usages. Les appels d'offres de grande ampleur resteront, par nature, irréguliers et dépendants des calendriers budgétaires, opérationnels et administratifs des clients institutionnels. Parrot poursuivra l'anticipation de ses approvisionnements et la montée en puissance de ses capacités de production. Ces efforts devraient entraîner une augmentation temporaire importante du besoin en fonds de roulement et une mobilisation accrue de trésorerie au second semestre 2026.

Dans les Solutions pour infrastructures essentielles, le déploiement des nouvelles offres et la transition progressive vers les abonnements se poursuit. Cette évolution, destinée à accroître la récurrence des revenus et la profitabilité à moyen terme, pourra continuer d'entraîner des variations d'activité d'un trimestre à l'autre.

Dans ce contexte, Parrot reste concentré sur son expansion commerciale, la maîtrise de son exécution industrielle et la poursuite de l'amélioration de sa performance opérationnelle.

Prochains rendez-vous financiers :

Vidéo conférence des résultats du 1 er semestre (sur inscription pour les investisseurs professionnels) : jeudi 10 septembre 2026 à 16h00.

semestre (sur inscription pour les investisseurs professionnels) : jeudi 10 septembre 2026 à 16h00. Activité et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026 : mercredi 28 octobre 2026

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de micro-drones professionnels et de solutions de cartographie et de modélisation 3D. Le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme complémentaire de micro-drones haute performance et de solutions logicielles pour les infrastructures essentielles, répondant aux besoins opérationnels et analytiques des forces de sécurité, des opérateurs industriels et commerciaux, ainsi que des autorités publiques dans le monde entier.

Parrot intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes de micro-drones, offrant des capacités avancées de vol autonome, de détection, de suivi et d'analyse en environnement complexe. Sa gamme ANAFI, reconnue pour sa compacité, sa robustesse et sa facilité de déploiement, est conçue pour répondre aux exigences des missions critiques d'observation, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sécurité publique et d'inspection visuelle avancée.

L'activité Solutions pour infrastructures essentielles, portée par PIX4D, aide les opérateurs et propriétaires d'infrastructures à inspecter plus rapidement et plus sûrement leurs actifs, à mieux documenter leurs opérations et à faciliter leurs prises de décision, en transformant des sites ou équipements difficiles d'accès en modèles 3D précis, exploitables et partageables dans un environnement de données sécurisé.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Président, Directeur général et actionnaire principal, Parrot a son siège à Paris et développe ses produits en Europe. La fabrication est assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, alliant souveraineté technologique et agilité industrielle. Le Groupe emploie plus de 450 personnes et réalise la majorité de son chiffre d'affaires, 80 M€ en 2025, à l'international. Avec des filiales en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, et en Espagne, Parrot accompagne gouvernements, entreprises et opérateurs dans plus de 50 pays.

Parrot est coté sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'information : www.parrot.com , www.pix4d.com

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@actus.fr Médias grand public et technologiques

Chris Roberts - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

pr@parrot.com

ANNEXES

Informations sectorielles

1 er semestre 2026, IFRS,

en M€ et en % du CA Micro-drones Solutions pour infrastructures essentielles Autres (1) Total 1 er semestre 2026 Chiffre d'affaires 42,1 15,1 0,1 57,3 Résultat opérationnel courant 5,5 -1,2 -1,8 2,6

2025, IFRS, en M€ et en % du CA Micro-drones Solutions pour infrastructures essentielles Autres (1) Total

année 2025 Chiffre d'affaires 47,9 31,8 0,1 79,8 Résultat opérationnel courant -9,0 -0,1 -3,5 -12,7

1 er semestre 2025, IFRS,

en M€ et en % du CA Micro-drones Solutions pour infrastructures essentielles Autres (1) Total 1 er semestre 2025 Chiffre d'affaires 18,0 15,5 0,0 33,6 Résultat opérationnel courant -9.7 -0,8 -2.5 -12,9

(1) Parrot SA et activités annexes, dont Outflier.

Bilan consolidé

ACTIFS – IFRS, en M€ 30 juin

2026 30 juin

2025 31 déc. 2025 Actifs non courants 15,7 16,7 15,8 Écarts d'acquisition 4,6 4,6 4,6 Autres immobilisations incorporelles 0,5 0,4 0,6 Immobilisations corporelles 3,4 2,5 2,9 Droit d'utilisation 6,2 8,1 6,8 Participations dans les entreprises mises en équival. - - - Actifs financiers 1,0 1,0 1,0 Impôts différés actifs 0,0 0,0 0,0 Actifs courants 64,9 49,8 51,7 Stocks 9,5 14,1 7,2 Créances clients 7,2 3,4 5,6 Créances d'impôts - 5,5 6,2 Créances diverses 29,3 9,7 9,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 18,8 17,0 23,0 Total Actif 80,6 66,5 67,5

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS – IFRS, en M€ 30 juin

2026 30 juin

2025 31 déc.

2025 Capitaux propres 33,9 29,4 30,5 Capital social 4,7 4,7 4,7 Primes d'émission et d'apport 331,6 331,6 331,6 Réserves hors résultat de la période -315,5 -303,8 -302,4 Résultat de la période - part du groupe 2,1 -14,4 -14,5 Écarts de conversion 9,0 8,8 8,8 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Parrot SA 32,0 26,8 28,1 Intérêts ne conférant pas le contrôle 1,9 2,6 2,4 Passifs non courants 11,1 10,7 11,7 Dettes financières non courantes 0,5 0,5 0,5 Dettes de loyers non courantes 4,3 5,7 4,4 Provisions pour retraites et engagements assimilés 1,2 1,7 1,7 Impôts différés passifs - 0,0 0,0 Autres provisions non courantes 0,2 0,3 0,1 Autres dettes non courantes 5,0 2,5 5,0 Passifs courants 35,6 26,4 25,3 Dettes de loyers courantes 2,2 2,7 2,6 Provisions courantes 1,1 1,0 1,5 Dettes fournisseurs 15,5 6,9 7,6 Dettes d'impôt courant 0,2 0,2 0,1 Autres dettes courantes 16,7 15,7 13,6 Total Capitaux Propres et Passif 80,6 66,5 67,5

Tableau des flux de trésorerie consolidés

IFRS, en M€ 30 juin

2026 30 juin

2025 31 déc. 2025 FLUX OPÉRATIONNEL Résultat de la période 1,7 -14,7 -15,0 Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société 2,1 -14,4 -14,5 dont participations ne donnant pas le contrôle -0,5 -0,3 -0,5 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - 0,2 0,2 Amortissements et dépréciations 2,0 2,0 4,8 Plus et moins values de cessions / Indemnités d'assurance -0,7 0,1 0,4 Charges d'impôts 0,7 0,2 0,4 Coût des paiements fondés sur des actions 0,9 0,4 0,7 Autres éléments non cash 0,0 - 0,0 Coût de l'endettement financier net -0,1 0,1 0,2 Capacité d'Autofinancement opérationnelle

avant coût de l'endettement financier net et impôt 4,5 -11,7 -9,0 Variation du besoin en fonds de roulement -6,7 -2,1 1,8 Impôt payé/reçu -0,1 -0,0 -0,4 Trésorerie provenant des activités opérationnelles (A) -2,2 -13,7 -7,6 FLUX D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -1,5 -0,8 -2,1 Acquisitions d'actifs financiers -0,1 -0,1 -0,2 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles / Indemnités d'assurance 0,7 - 0,3 Cessions d'actifs financiers 0,0 0,1 0,1 Trésorerie utilisée par les opérations d'investissement (B) -0,8 -0,8 -1,9 FLUX DE FINANCEMENT Encaissements liés aux nouveaux emprunts - - 2,5 Intérêts financiers nets versés 0,1 -0,1 -0,2 Remboursement de dettes financières à court terme (nets) -1,4 -1,4 -2,7 Trésorerie utilisée par les opérations de financement (C) -1,3 -1,5 -0,4 VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (D = A+B+C) -4,3 -16,0 -9,9 Incidence de la variation des cours des devises 0,1 -0,5 -0,7 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE 23,0 33,6 33,6 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 18,8 17,0 23,0

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