PARROT : PARROT : RÉSULTATS ANNUELS 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 27 mars 2026 à 18h00 CET

RÉSULTATS ANNUELS 2025

Parrot enregistre un chiffre d'affaires 2025 record

et débute 2026 avec une visibilité renforcée sur un marché en pleine expansion

Les résultats 2025 restent marqués par les perturbations géopolitiques

du 1 er semestre et la montée en puissance technologique, industrielle et commerciale

Le 2 ème semestre atteint l'équilibre opérationnel

Le groupe Parrot, un leader européen des micro-drones professionnels, a généré en 2025 un chiffre d'affaires consolidé record de 79,8 M€, en croissance annuelle de 6% à taux de change constant. L'année 2025 marque un point d'inflexion pour le Groupe : la montée en puissance de la nouvelle génération de micro-drones confirme la pertinence des choix technologiques, industriels et commerciaux engagés ces dernières années, au moment où le marché de la défense change d'échelle. Cette dynamique se traduit par une hausse rapide des commandes, dont la taille devient de plus en plus significative, confirmant l'adéquation de l'offre du Groupe avec l'évolution des besoins dans le domaine de la défense et de la sécurité publique. Les résultats 2025 reflètent à la fois l'attentisme observé au 1 er semestre 2025 sur le plan budgétaire international et l'effort de mise sur le marché de cette nouvelle offre. Avec l'accélération de la dynamique commerciale en fin d'année, le Groupe a cependant de nouveau été profitable au 2 ème semestre 2025.

L'activité micro-drones professionnels réalise un chiffre d'affaires de 47,9 M€, globalement stable à taux de change courants et en progression de +2% à taux constant. Le succès de la gamme ANAFI UKR, commercialisée depuis fin 2024, s'est confirmé au cours de l'exercice. Sa proposition de valeur — vol autonome grâce à l'IA embarquée, navigation optique y compris sans signal GNSS en environnement dégradé, format compact et rapidement déployable — a permis d'assurer efficacement le relais avec la gamme ANAFI USA en moins de 18 mois. Dans le même temps, l'autopilote CHUCK 3.0 est entré en phase d'intégration avancée chez de premiers partenaires. Plus largement, la dynamique commerciale a été portée à la fois par de nouveaux déploiements et par les ventes auprès de clients déjà équipés, qui prolongent ou élargissent leurs usages, dans la continuité des relations historiques bâties avec Parrot.

L'activité photogrammétrie réalise en 2025 un chiffre d'affaires de 31,8 M€, en croissance de +6% à taux de change courants et de +11% à taux constant. La transition vers l'abonnement se poursuit, tandis que la croissance est portée par la hausse des ventes des nouvelles solutions, qui représentent désormais plus de deux tiers du chiffre d'affaires, ainsi que par le succès des applications mobiles de modélisation avancées.

CHIFFRE D'AFFAIRES

en M€ et en % du CA 2025

12 mois 2024

12 mois Variation

taux courant Variation

taux constant Micro-drones professionnels 47,9 62% 48,1 62% -0% +2% Photogrammétrie 31,8 38% 30,0 38% +6% +11% TOTAL GROUPE PARROT (1) 79,8 100% 78,1 100% +2% +6%

(1) Les opérations intragroupes et le chiffre d'affaires de Parrot SA (management fees) précédemment détaillés, s'annulant systématiquement : ils ne sont plus présentés.

Résultats annuels 2025

Les comptes consolidés 2025 clos le 31 décembre 2025 ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni ce 27 mars 2026. Les procédures d'audit ont été effectuées par les commissaires aux comptes et les rapports seront émis après finalisation des procédures requises pour leurs émissions. À ce moment, le document d'enregistrement universel 2025 au format ESEF sera mis à disposition sur https://www.parrot.com/fr/corporate/rapports-financiers-annuels-et-semestriels

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

IFRS en M€ 2025

(12 mois) 2024

(12 mois) Var. S1 2025

(6 mois) S2 2025

(6 mois) Chiffre d'affaires 79,8 78,1 +2% 33,6 46,2 dont Micro-drones 47,9 48,1 +0% 18,0 29,9 dont Photogrammétrie 31,8 30,0 +6% 15,5 16,3 Coût des ventes (19,7) (20,2) -3% (8,5) (11,2) Marge brute 60,1 57,9 +4% 25,1 35,0 en % du CA 75,4% 74,1% 74,8% 75,8% Frais de recherche et de développement (44,8) (39,7) +13% (22,7) (22,1) en % du CA -56,2% -50,8% -67,5% -47,8% Frais commerciaux et marketing (11,7) (10,4) +13% (6,4) (5,3) en % du CA -14,7% -13,3% -19,0% -11,5% Frais généraux et administratifs (11,5) (10,8) +7% (7,1) (4,4) en % du CA -14,5% -13,9% -21,3% -9,5% Frais de production et qualité (4,7) (5,0) -6% (1,8) (2,9) en % du CA -5,9% -6,4% -5,4% -6,3% Résultat opérationnel courant (12,7) (8,0) -59% (12,9) 0,2 en % du CA -15,9% -10,2% -38,4% 0,4% Autres produits et charges opérationnels 0,1 0,7 -94% (0,2) 0,2 Résultat opérationnel (12,6) (7,3) -73% (13,1) 0,5 en % du CA -15,8% -9,3% -39,0% 1,1% Produits de tréso. et équivalents de tréso. 0,2 0,0 NS 0,0 0,2 Coût de l'endettement financier brut (0,4) (0,9) -53% (0,1) (0,3) Coût de l'endettement financier net (0,2) (0,9) -76% (0,1) (0,1) Autres produits et charges financiers (1,5) 0,4 NS (1,0) (0,5) Résultat financier (1,8) (0,5) -235% (1,1) (0,7) Quote-part du résultat dans les entreprises MEE (0,2) (0,7) NS (0,2) 0,0 Impôt (0,4) (0,9) NS (0,2) (0,2) Résultat net (15,0) (9,4) -59% (14,7) (0,3) Résultat net part du Groupe (14,5) (9,2) -57% (14,4) (0,1) en % du CA -18,2% -11,8% - -42,9% -0,2% Intérêts ne conférant pas le contrôle (0,5) (0,2) NS (0,3) (0,2)

Avec un chiffre d'affaires consolidé 2025 de 79,8 M€, le Groupe génère une marge brute de 60,1 M€, soit un taux de marge de 75,4%, contre 74,1% en 2024. Cette progression reflète l'évolution du mix produit : d'un côté, la montée en charge de l'ANAFI UKR, qui n'a pas encore atteint le niveau de marge d'une gamme ANAFI USA mature, de l'autre, la forte contribution de l'activité logicielle de photogrammétrie, dont le profil de marge demeure structurellement élevé.

Les dépenses opérationnelles du Groupe en 2025 s'élèvent à 72,8 M€, contre 65,9 M€ en 2024. La hausse reflète principalement l'intensification des efforts engagés pour finaliser, industrialiser et déployer commercialement la nouvelle offre du Groupe. Dans ce contexte, les dépenses de recherche et développement s'élèvent à 44,8 M€, soit 56,2% du chiffre d'affaires, contre 39,7 M€ en 2024. Les frais commerciaux et marketing progressent à 11,7 M€, contre 10,4 M€ un an plus tôt, pour accompagner le lancement d'ANAFI UKR. Les frais généraux ressortent à 11,5 M€, contre 10,8 M€ en 2024, ils incluent notamment les frais d'émission d'actions gratuites aux salariés, pour 1,7 M€. Les frais de production et de qualité s'établissent à 4,7 M€, contre 5,0 M€ en 2024. À fin décembre 2025, les effectifs (CDD+CDI) du Groupe sont de 412 (contre 395 au 31/12/2024). Ils sont dédiés à 61% aux micro-drones et à 39% à la photogrammétrie. Le Groupe a continué de faire appel à des prestataires externes pour répondre à des besoins ponctuels, avec 29 intervenants au 31 décembre 2025 (contre 30 au 31/12/2024).

Dans ce contexte, le résultat opérationnel courant s'établit à (12,7) M€, contre (8,0) M€ en 2024. (9,0) M€ sont attribuables à l'activité Micro-drones, contre (2,3) M€ en 2024, tandis que l'activité Photogrammétrie ressort proche de l'équilibre à (0,1) M€, contre (3,0) M€ un an plus tôt. Le solde, soit (3,5) M€, provient de Parrot S.A. et des activités annexes, contre (2,7) M€ en 2024. Les autres produits et charges opérationnels étant non significatifs sur l'exercice, le résultat opérationnel consolidés 2025 ressort à (12,6) M€.

Au 2 ème semestre 2025, avec un chiffre d'affaires de 46,2 M€, contre 33,6 M€ au 1 er semestre 2025, Parrot atteint l'équilibre de ses opérations. Le résultat opérationnel courant est légèrement positif à +0,2 M€.

Le résultat financier 2025 s'établit à (1,8) M€, contre (0,5) M€ en 2024. Après prise en compte de la quote-part du résultat des entreprises mises en équivalence et de l'impôt, le résultat net part du Groupe ressort à (14,5) M€, contre (9,2) M€ en 2024. Au 2 ème semestre 2025, le résultat net ressort proche de l'équilibre à (0,3) M€.

Évolution de la trésorerie

La trésorerie du Groupe s'élève à 23,0 M€ au 31 décembre 2025, contre 33,6 M€ à fin décembre 2024. Sur l'exercice, la trésorerie utilisée par les activités opérationnelles s'établit à (7,6) M€, contre une trésorerie dégagée de 6,7 M€ en 2024, qui provenait principalement d'une variation positive du besoin en fonds de roulement de 12,1 M€, diminuée du résultat de la période. En 2025, l'évolution de la trésorerie reflète notamment les dépenses engagées pour finaliser, industrialiser et déployer commercialement la nouvelle offre du Groupe, partiellement compensés par une variation positive du besoin en fonds de roulement de 1,8 M€, essentiellement liée à la baisse des stocks.

La trésorerie utilisée pour les opérations d'investissement s'élève à (1,9) M€, principalement au titre des acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles. La trésorerie utilisée par les opérations de financement s'élève à (0,4) M€ dont 2,5 M€ d'encaissements liés au compte courant d'associé, (2,7) M€ de remboursements des dettes locatives IFRS 16.

Comme en 2024, le Groupe a bénéficié du soutien de son principal actionnaire Horizon SAS dans le cadre de la convention de compte courant d'associé autorisée par le Conseil d'administration en novembre 2024. Cette convention, initialement d'un montant maximal de 5,0 M€ et d'une maturité de 15 mois, avait été mobilisée à hauteur de 2,5 M€ en décembre 2024. Au cours de l'exercice 2025, 2,5 M€ supplémentaires ont été tirés, portant l'encours à 5,0 M€ au 31 décembre 2025. Pour rester manœuvrant dans un contexte de montée en charge industrielle et commerciale, le Conseil d'administration du 12 décembre 2025 en a par ailleurs autorisé l'extension à 20,0 M€, aux mêmes conditions financières, avec une prolongation de la maturité à fin février 2028.

Perspectives

Au titre du 1 er semestre 2026, Parrot anticipe une croissance significative par rapport au 1 er semestre de 2025 sur le périmètre micro-drones. Plus largement, le Groupe aborde l'exercice avec une visibilité nettement renforcée dans les micro-drones : le montant des commandes déjà enregistré pour 2026 est proche du chiffre d'affaires réalisé par cette activité sur l'ensemble de 2025.

Au-delà de ce socle, la hausse des commandes et l'augmentation du nombre d'appels d'offres, dont les tailles et les volumes envisagés progressent sensiblement, confirment le changement d'échelle du marché adressé par le Groupe. Cette dynamique s'appuie sur la structuration progressive des circuits d'acquisition en Europe et aux États-Unis, ainsi que sur l'adéquation technologique et le haut niveau de certification de la gamme, en phase avec l'évolution des besoins des clients défense et sécurité.

Le Groupe est désormais engagé dans une phase de montée en charge industrielle et opérationnelle avec un effort particulier sur la capacité de production, la sécurisation des approvisionnements et l'achat de composants critiques, dans un marché qui demeure tendu sur certaines catégories. Cette montée en puissance devrait se traduire par un besoin en fonds de roulement élevé, en cohérence avec l'augmentation des volumes et les tensions sur les marchés des composants électroniques. Le Groupe dispose des ressources financières nécessaires pour accompagner cette étape, tout en poursuivant ses investissements dans le développement de son offre.

Dans la photogrammétrie, le Groupe poursuit la consolidation de son modèle autour des abonnements, des nouvelles solutions et de l'intégration croissante de ses technologies dans des usages professionnels. En 2026, l'abandon progressif des ventes de licences perpétuelles au profit d'abonnements, freinera le chiffre d'affaires de l'activité. Cette transition augmentera la récurrence des revenus pour les années suivantes, tout en améliorant le profil de rentabilité de l'activité.

Prochains rendez-vous financiers :

Vidéo conférence de présentation des résultats annuels 2025 pour les investisseurs professionnels : lundi 30 mars 2026 à 16h00, inscrivez-vous en envoyant un email sur parrot@actus.fr

Activité et chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 : mercredi 20 mai 2026

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de micro-drones professionnels et de solutions de cartographie et de modélisation 3D. Le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme complémentaire de micro-drones haute performance et de logiciels de photogrammétrie, répondant aux besoins opérationnels et analytiques des forces de sécurité, des opérateurs industriels et commerciaux, ainsi que des autorités publiques dans le monde entier.

Parrot intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes de micro-drones, offrant des capacités avancées de vol autonome, de détection, de suivi et d'analyse en environnement complexe. Sa gamme ANAFI, reconnue pour sa compacité, sa robustesse et sa facilité de déploiement, est conçue pour répondre aux exigences des missions critiques d'observation, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sécurité publique et d'inspection visuelle avancée.

Parrot a développé et détient également Pix4D, une suite logicielle de référence en matière de photogrammétrie et de traitement des données géospatiales. Conçue pour les professionnels de la topographie, du BTP, des infrastructures, de l'agriculture, de la sécurité publique et de la surveillance environnementale, Pix4D permet des modélisations avancées en 2D et 3D, la cartographie et la génération de jumeaux numériques.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Président, Directeur général et actionnaire principal, Parrot a son siège à Paris et développe ses produits en Europe. La fabrication est assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, alliant souveraineté technologique et agilité industrielle. Le Groupe emploie plus de 400 personnes et réalise la majorité de son chiffre d'affaires, 80 M€ en 2025, à l'international. Avec des filiales en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, et en Espagne, Parrot accompagne gouvernements, entreprises et opérateurs dans plus de 50 pays.

Parrot est coté sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'information : www.parrot.com , www.pix4d.com

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@actus.fr Médias grand public et technologiques

Chris Roberts - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

pr@parrot.com

ANNEXES

Informations sectorielles

2024, IFRS, en M€ et en % du CA Micro-drones Photogrammétrie Autres (1) Total 2024 Chiffre d'affaires 48,1 30,0 0,0 78,1 Résultat opérationnel courant -2,3 -3,0 -2,7 -8,0

2025, IFRS, en M€ et en % du CA Micro-drones Photogrammétrie Autres (1) Total 2025 Chiffre d'affaires 47,9 31,8 0,1 79,8 Résultat opérationnel courant -9,0 -0,1 -3,5 -12,7

1 er semestre 2025, IFRS,

en M€ et en % du CA Micro-drones Photogrammétrie Autres (1) Total S1 2025 Chiffre d'affaires 18,0 15,5 0,0 33,6 Résultat opérationnel courant -9.7 -0,8 -2.5 -12,9

2 ème semestre 2025, IFRS,

en M€ et en % du CA Micro-drones Photogrammétrie Autres (1) Total S2 2025 Chiffre d'affaires 29,9 16,2 0,1 46,2 Résultat opérationnel courant 0.7 0,6 -1.1 0,2

(1) Parrot S.A. et activités annexes ou non stratégiques.

Bilan consolidé

ACTIFS – IFRS, en M€ 31 déc. 2025 30 juin

2025 31 déc. 2024 Actifs non courants 15,8 16,7 22,2 Écarts d'acquisition 4,6 4,6 4,6 Autres immobilisations incorporelles 0,6 0,4 0,4 Immobilisations corporelles 2,9 2,5 2,6 Droit d'utilisation 6,8 8,1 8,0 Participations dans les entreprises mises en équival. - - 0,1 Actifs financiers 1,0 1,0 6,7 Impôts différés actifs 0,0 0,0 0,0 Autres actifs non courants - 0,1 0,0 Actifs courants 51,7 49,8 63,2 Stocks 7,2 14,1 10,5 Créances clients 5,6 3,4 4,9 Créances d'impôts 6,2 5,5 4,1 Créances diverses 9,7 9,7 10,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 23,0 17,0 33,6 Total Actif 67,5 66,5 85,4

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS – IFRS, en M€ 31 déc.

2025 30 juin

2025 31 déc.

2024 Capitaux propres 30,5 29,4 49,7 Capital social 4,7 4,7 4,7 Primes d'émission et d'apport 331,6 331,6 331,6 Réserves hors résultat de la période -302,4 -303,8 -290,0 Résultat de la période - part du groupe -14,5 -14,4 -9,2 Écarts de conversion 8,8 8,8 9,9 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Parrot SA 28,1 26,8 46,9 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2,4 2,6 2,8 Passifs non courants 11,7 10,7 13,6 Dettes financières non courantes 0,5 0,5 0,5 Dettes de loyers non courantes 4,4 5,7 5,9 Provisions pour retraites et engagements assimilés 1,7 1,7 2,4 Impôts différés passifs 0,0 0,0 0,0 Autres provisions non courantes 0,1 0,3 0,1 Autres dettes non courantes 5,0 2,5 4,7 Passifs courants 25,3 26,4 22,1 Dettes de loyers courantes 2,6 2,7 2,3 Provisions courantes 1,5 1,0 1,2 Dettes fournisseurs 7,6 6,9 7,5 Dettes d'impôt courant 0,1 0,2 0,2 Autres dettes courantes 13,6 15,7 10,9 Total Capitaux Propres et Passif 67,5 66,5 85,4

Tableau des flux de trésorerie consolidés

IFRS, en M€ 31 déc. 2025 30 juin

2025 31 déc. 2024 FLUX OPÉRATIONNEL Résultat de la période -15,0 -14,7 -9,4 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence 0,2 0,2 0.7 Amortissements et dépréciations 4,8 2,0 1,9 Plus et moins-values de cessions 0,4 0,1 0,9 Plus-value liée à la réévaluation d'Outflier - - -1,0 Charges d'impôts 0,4 0,2 0,9 Coût des paiements fondés sur des actions 0,7 0,4 0,1 Autres éléments non cash 0,0 - - Coût de l'endettement financier net 0,2 0,1 0,9 Capacité d'Autofinancement opérationnelle

avant coût de l'endettement financier net et impôt -9,0 -11,7 -5,1 Variation du besoin en fonds de roulement 1,8 -2,1 12,1 Impôt payé -0,4 -0,0 -0,3 Trésorerie provenant des activités opérationnelles (A) -7,6 -13,7 6,7 FLUX D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -2,1 -0,8 -2,2 Acquisitions de filiales, nettes de la trésorerie acquise - - 1,4 Acquisitions d'actifs financiers -0,2 -0,1 -0,1 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0,3 - 0,0 Cessions d'actifs financiers 0,1 0,1 0,6 Trésorerie utilisée par les opérations d'investissement (B) -1,9 -0,8 -0,4 FLUX DE FINANCEMENT Apports en fonds propres - - - Encaissements liés aux nouveaux emprunts 2,5 - 2,5 Intérêts financiers nets versés -0,2 -0,1 -0,9 Remboursement de dettes financières à court terme (nets) -2,7 -1,4 -2,7 Trésorerie utilisée par les opérations de financement (C) -0,4 -1,5 -1,1 VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (D = A+B+C) -9,9 -16,0 5,2 Incidence de la variation des cours des devises -0,7 -0,5 0,3 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE 33,6 33,6 28,1 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 23,0 17,0 33,6

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