PARROT : Parrot renforce sa position dans les programmes d'acquisition de drones de l'armée américaine

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 12 octobre 2026 – 7h30 CET

Parrot renforce sa position dans les programmes d'acquisition de drones de l'armée américaine

Parrot, un leader européen des micro-drones professionnels, annonce aujourd'hui deux avancées significatives auprès de l'armée américaine (US Army) : l'intégration d'ANAFI UKR à sa nouvelle plateforme d'achat « UAS Marketplace », déjà concrétisée par de premières commandes, et sa sélection pour la prochaine phase d'évaluation du programme « Short Range Reconnaissance » (SRR). Parrot renforce ainsi son positionnement auprès des acteurs de la défense américaine. Depuis son intégration à la plateforme UAS Marketplace au troisième trimestre 2026, le Groupe y a déjà enregistré près de 2 millions de dollars de commandes contribuant au déploiement à plus grande échelle de ses micro-drones de reconnaissance tactique ANAFI UKR.

UAS Marketplace de l'US Army : un accès direct aux achats opérationnels

Lancée en mars 2026, la plateforme UAS Marketplace de l'US Army introduit une nouvelle approche de l'acquisition de drones, permettant aux unités militaires, aux agences gouvernementales et aux partenaires alliés de comparer et d'acheter des systèmes préalablement évalués, en fonction de leurs besoins opérationnels spécifiques.

L'accès à cette plateforme est soumis aux procédures de qualification et de conformité de l'US Army, comprenant notamment des évaluations techniques et de cybersécurité. Contrairement aux programmes d'acquisition traditionnels, la Marketplace offre aux unités opérationnelles davantage de souplesse pour sélectionner directement leurs équipements, créant ainsi un canal d'approvisionnement concurrentiel, fondé sur les exigences des missions et les retours d'expérience des utilisateurs finaux.

Parrot a intégré la plateforme au troisième trimestre 2026 et y a déjà enregistré près de 2 millions de dollars de commandes de systèmes ANAFI UKR, confirmant le potentiel commercial de ce nouveau canal de vente.

Afin de favoriser le déploiement rapide des équipements, Parrot met en place une organisation opérationnelle visant des délais de livraison d'environ deux semaines, afin de répondre efficacement aux besoins des unités militaires américaines et des autres clients éligibles.

Short Range Reconnaissance : une nouvelle étape franchie dans le processus de sélection concurrentiel de l'US Army

Parrot a également franchi avec succès la phase de démonstration en vol du processus d'évaluation de la nouvelle génération du programme Short Range Reconnaissance (SRR) de l'US Army, destiné aux unités de niveau section.

À l'issue des essais en vol menés en juin 2026, Parrot a été sélectionné parmi cinq fabricants pour accéder à la phase d'évaluation de la maturité industrielle ( Manufacturing Readiness Assessment ), aux côtés de quatre entreprises américaines.

Le programme SRR vise à équiper les unités militaires de première ligne de systèmes de drones légers avancés, capables d'assurer des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance en temps réel, dans des environnements opérationnels exigeants.

Cette sélection témoigne de la compétitivité des solutions de Parrot dans le cadre des évaluations militaires américaines. Elle marque une nouvelle étape dans un processus portant à la fois sur les performances opérationnelles des systèmes et sur la capacité industrielle à assurer leur déploiement à grande échelle.

Contribuer à la nouvelle génération de systèmes de reconnaissance tactique

Ces avancées s'inscrivent dans la continuité des relations historiques de Parrot avec les acteurs américains de la défense et les administrations publiques. Dès 2019, Parrot participait au programme Short Range Reconnaissance de l'US Army. Depuis, ses drones ANAFI USA ont également été adoptés par plusieurs agences fédérales américaines, ainsi que par des services de sécurité publique et des forces de l'ordre de différents États.

Avec ANAFI UKR, Parrot apporte sa nouvelle génération de micro-drones de reconnaissance, associant une autonomie de vol parmi les meilleures de sa catégorie, des fonctions avancées de vol autonome, des communications sécurisées et la capacité à opérer dans des environnements privés de signal GNSS ou soumis à des perturbations. Parrot réaffirme son engagement à répondre aux plus hautes exigences des forces armées américaines en matière de performance, de sécurité et de fiabilité, en adaptant ses solutions à l'évolution de leurs besoins opérationnels.

La plateforme UAS Marketplace et le programme SRR offrent ainsi à Parrot deux voies complémentaires de développement auprès des clients américains de la défense : un accès direct aux commandes opérationnelles, d'une part, et la poursuite de sa participation à des programmes de sélection concurrentiels en vue de futurs déploiements, d'autre part.

Chris Roberts, Senior Vice President & Chief Revenue Officer de Parrot commente : « La combinaison des opportunités immédiates de commandes offertes par la plateforme UAS Marketplace et de notre progression dans le programme SRR constitue une étape importante pour Parrot sur le marché américain. Ces avancées témoignent à la fois des performances opérationnelles d'ANAFI UKR et de l'engagement de nos équipes à fournir, à grande échelle, des solutions fiables et éprouvées. Nous sommes encouragés par la forte demande initiale et entendons continuer à renforcer nos relations avec les acteurs américains de la défense et les administrations publiques. »

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de micro-drones professionnels et de solutions de cartographie et de modélisation 3D. Le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme complémentaire de micro-drones haute performance et de solutions logicielles pour les infrastructures essentielles, répondant aux besoins opérationnels et analytiques des forces de sécurité, des opérateurs industriels et commerciaux, ainsi que des autorités publiques dans le monde entier.

Parrot intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes de micro-drones, offrant des capacités avancées de vol autonome, de détection, de suivi et d'analyse en environnement complexe. Sa gamme ANAFI, reconnue pour sa compacité, sa robustesse et sa facilité de déploiement, est conçue pour répondre aux exigences des missions critiques d'observation, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sécurité publique et d'inspection visuelle avancée.

L'activité Solutions pour infrastructures essentielles, portée par PIX4D, aide les opérateurs et propriétaires d'infrastructures à inspecter plus rapidement et plus sûrement leurs actifs, à mieux documenter leurs opérations et à faciliter leurs prises de décision, en transformant des sites ou équipements difficiles d'accès en modèles 3D précis, exploitables et partageables dans un environnement de données sécurisé.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Président, Directeur général et actionnaire principal, Parrot a son siège à Paris et développe ses produits en Europe. La fabrication est assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, alliant souveraineté technologique et agilité industrielle. Le Groupe emploie plus de 450 personnes et réalise la majorité de son chiffre d'affaires, 80 M€ en 2025, à l'international. Avec des filiales en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, et en Espagne, Parrot accompagne gouvernements, entreprises et opérateurs dans plus de 50 pays.

Parrot est coté sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'information : www.parrot.com , www.pix4d.com

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