PARROT : PARROT : Nombre total d'actions et de droits de vote au 31 juillet 2026

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

le 22 septembre 2026 à 8h00 CET

Nombre total d'actions et de droits de vote

au 31 juillet 2026

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

La Société informe ses actionnaires qu'à la suite de l'émission de 217 500 actions nouvelles dans le cadre de la livraison des actions gratuites attribuées au titre du Plan 2024, le total des actions et droits de vote composant le capital au 31 juillet 2026 s'établissait comme suit :

Date Nombre total d'actions composant le capital social Nombre total de droits de vote Théoriques 1 Exerçables 2 31 juillet 2026 31 157 845 31 157 845 31 131 319

(1) Droits de vote théoriques : ensemble des droits de vote attachés aux actions, y compris les actions privées de droit de vote, conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF.

(2) Droits de vote exerçables : nombre de droits de vote théoriques après déduction des droits attachés aux 26 526 actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité au 31 juillet 2026 à la clôture).

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de micro-drones professionnels et de solutions de cartographie et de modélisation 3D. Le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme complémentaire de micro-drones haute performance et de solutions logicielles pour les infrastructures essentielles, répondant aux besoins opérationnels et analytiques des forces de sécurité, des opérateurs industriels et commerciaux, ainsi que des autorités publiques dans le monde entier.

Parrot intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes de micro-drones, offrant des capacités avancées de vol autonome, de détection, de suivi et d'analyse en environnement complexe. Sa gamme ANAFI, reconnue pour sa compacité, sa robustesse et sa facilité de déploiement, est conçue pour répondre aux exigences des missions critiques d'observation, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sécurité publique et d'inspection visuelle avancée.

L'activité Solutions pour infrastructures essentielles, portée par PIX4D, aide les opérateurs et propriétaires d'infrastructures à inspecter plus rapidement et plus sûrement leurs actifs, à mieux documenter leurs opérations et à faciliter leurs prises de décision, en transformant des sites ou équipements difficiles d'accès en modèles 3D précis, exploitables et partageables dans un environnement de données sécurisé.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Président, Directeur général et actionnaire principal, Parrot a son siège à Paris et développe ses produits en Europe. La fabrication est assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, alliant souveraineté technologique et agilité industrielle. Le Groupe emploie plus de 450 personnes et réalise la majorité de son chiffre d'affaires, 80 M€ en 2025, à l'international. Avec des filiales en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, et en Espagne, Parrot accompagne gouvernements, entreprises et opérateurs dans plus de 50 pays.

Parrot est coté sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'information : www.parrot.com , www.pix4d.com

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Investisseurs, analystes, médias financiers

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