PARROT : Parrot : Les forces de défense finlandaises acquièrent des micro-drones Parrot ANAFI UKR

24 février 2026 – 8h00 CET

Les forces de défense finlandaises acquièrent des micro-drones Parrot ANAFI UKR pour renforcer leurs capacités ISR

Parrot, un leader européen des micro-drones professionnels, salue l'annonce du commandement logistique des forces de défense finlandaises relative à l'acquisition de systèmes Parrot ANAFI UKR destinés à renforcer les capacités des forces de défense finlandaises en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).

En ligne avec les informations communiquées par les autorités finlandaises, les commandes [1] ont débuté au début de 2026. La valeur totale du programme s'élève à près de 15 M€ (TTC). Boston Group, partenaire de longue date de Parrot dans les pays nordiques, accompagne le programme.

La Finlande exploite des micro-drones Parrot depuis le lancement des premières générations dédiées à l'ISR, puis, à partir de 2023, avec des volumes significatifs d'ANAFI USA. Les systèmes Parrot ont initialement contribué à la formation, la prise en main sur le terrain, ainsi qu'au développement des méthodes et procédures ISR. Grâce à un usage soutenu, ils ont été intégrés aux exercices et aux activités de préparation opérationnelle, contribuant à la connaissance de la situation au niveau tactique, y compris en terrains exigeants et dans des conditions climatiques difficiles.

Les forces armées finlandaises [2] ont souligné que les conflits modernes reposent de plus en plus sur l'utilisation de capacités aériennes sans pilote, multicouches, diversifiées et en constante évolution. Elles ont indiqué que les micro-drones Parrot déjà en service ont constitué une base solide pour la formation et l'emploi opérationnel. Elles ont affirmé que l'ANAFI UKR représente un saut capacitaire significatif par rapport aux systèmes actuels, notamment parce qu'il a été développé en prenant en compte le profil du conflit en Ukraine

Micro-drone ISR autonomes européens

Les micro-drones ANAFI UKR de Parrot sont conçus pour des missions exigeant des communications sécurisées et une gestion protégée des données, des performances robustes dans des environnements opérationnels contraints, ainsi qu'un déploiement rapide et une prise en main intuitive au niveau des unités. Leur format compact favorise la mobilité et l'emploi en mode dispersé, tout en maintenant un haut niveau de sécurité opérationnelle.

L'ANAFI UKR intègre notamment l'IA embarquée et une navigation optique avancée afin de soutenir des fonctions de vol autonome, y compris en environnements dégradés et sans signal GNSS.

Chris Roberts, Senior Vice President de Parrot, a commenté : « Cette acquisition illustre l'accélération de l'adoption de micro-drones tactiques au sein des dispositifs ISR. Nous nous réjouissons de poursuivre, dans la durée, la coopération engagée avec les forces finlandaises. Avec l'ANAFI UKR, Parrot propose un saut capacitaire, développé en prenant en compte le profil du conflit en Ukraine, et reste pleinement mobilisé pour transformer les retours utilisateurs en améliorations concrètes et utiles au niveau des unités. » .

À PROPOS DE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de microdrones professionnels et de solutions de cartographie et de modélisation 3D. Le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme complémentaire de microdrones haute performance et de logiciels de photogrammétrie, répondant aux besoins opérationnels et analytiques des forces de sécurité, des opérateurs industriels et commerciaux, ainsi que des autorités publiques dans le monde entier.

Parrot intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes de microdrones, offrant des capacités avancées de vol autonome, de détection, de suivi et d'analyse en environnement complexe. Sa gamme ANAFI, reconnue pour sa compacité, sa robustesse et sa facilité de déploiement, est conçue pour répondre aux exigences des missions critiques d'observation, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sécurité publique et d'inspection visuelle avancée.

Parrot a développé et détient également Pix4D, une suite logicielle de référence en matière de photogrammétrie et de traitement des données géospatiales. Conçue pour les professionnels de la topographie, du BTP, des infrastructures, de l'agriculture, de la sécurité publique et de la surveillance environnementale, Pix4D permet des modélisations avancées en 2D et 3D, la cartographie et la génération de jumeaux numériques.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Président, Directeur général et actionnaire principal, Parrot a son siège à Paris et développe ses produits en Europe. La fabrication est assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, alliant souveraineté technologique et agilité industrielle. Le Groupe emploie plus de 400 personnes et réalise la majorité de son chiffre d'affaires, 78 M€ en 2024, à l'international. Avec des filiales en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, en Espagne et en Italie, Parrot accompagne gouvernements, entreprises et opérateurs dans plus de 50 pays.

Parrot est coté sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'information : www.parrot.com , www.pix4d.com

[1] Ce marché n'est pas lié au contrat remporté annoncé par Parrot le 24 novembre 2025 (« nouveau pays membre de l'OTAN »).

[2] Voir https://puolustusvoimat.fi/en/-/unmanned-aerial-system-capability-strengthened-through-additional-procurements?languageId=en_US