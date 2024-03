Parrot : nouvelles pertes en 2023

(AOF) - Parrot a dévoilé une perte nette, part du groupe, de 32,4 millions d’euros en 2023 contre une perte de 19,5 millions d’euros en 2022. Le spécialiste européen des microdrones professionnels affiche une perte opérationnelle courante de 27,3 millions d’euros contre une perte de 19 millions d’euros en 2022. "Les dépenses opérationnelles diminuent de plus de 11 millions d’euros entre le premier et le deuxième semestre, conformément aux attentes, pour atteindre en fin d’année 2023 un niveau adapté aux ambitions de développement du groupe", précise Parrot.

Le chiffre d'affaires consolidé a reculé de 10% à 65 millions d'euros. Il a baissé de 8% à taux de change constant.

La trésorerie nette du groupe s'élève à 28,1 millions d'euros à fin décembre 2023 (contre 44,8 millions d'euros à fin juin 2023 et 68,5 millions d'euros à fin décembre 2022). Le groupe n'a pas de dette financière. La consommation de trésorerie a été ramenée à 16,9 millions d'euros sur le deuxième semestre, dont 5,3 millions d'euros liés au plan stratégique, partiellement compensé par l'encaissement du crédit d'impôt recherche pour 1,4 million d'euros.

S'agissant de ses perspectives, Parrot indique qu'il "s'emploie à relever les défis technologiques et opérationnels pour assurer le succès de son nouveau microdrone, moteur dans l'orientation de l'année 2024".

