PARROT : Mise en oeuvre d'un nouveau Contrat de Liquidité avec NATIXIS-ODDO BHF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE le 4 mai 2026 à 8h00 CET

Mise en œuvre d'un nouveau

Contrat de Liquidité avec NATIXIS-ODDO BHF

Le groupe PARROT, un leader européen des micro-drones professionnels, annonce confier à NATIXIS-ODDO BHF, à compter du 4 mai 2026, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l'animation par ODDO BHF SCA de l'action PARROT sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les moyens affectés à la mise en œuvre du nouveau contrat sont de 700 000 € (sept cent mille euros).

Ce nouveau contrat pourra être suspendu :

dans les cas prévus à l'article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ;

en cas cotation de l'action en dehors des seuils d'intervention autorisés par l'Assemblée Générale de la Société ;

ou, à la demande de PARROT, sous sa responsabilité.

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par PARROT à tout moment et sans préavis, ou par NATIXIS et/ou ODDO BHF SCA avec un préavis de 30 jours calendaires.

Prochains rendez-vous financiers :

Activité et chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 : mercredi 20 mai 2026

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de micro-drones professionnels et de solutions de cartographie et de modélisation 3D. Le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme complémentaire de micro-drones haute performance et de logiciels de photogrammétrie, répondant aux besoins opérationnels et analytiques des forces de sécurité, des opérateurs industriels et commerciaux, ainsi que des autorités publiques dans le monde entier.

Parrot intègre l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes de micro-drones, offrant des capacités avancées de vol autonome, de détection, de suivi et d'analyse en environnement complexe. Sa gamme ANAFI, reconnue pour sa compacité, sa robustesse et sa facilité de déploiement, est conçue pour répondre aux exigences des missions critiques d'observation, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de sécurité publique et d'inspection visuelle avancée.

Parrot a développé et détient également Pix4D, une suite logicielle de référence en matière de photogrammétrie et de traitement des données géospatiales. Conçue pour les professionnels de la topographie, du BTP, des infrastructures, de l'agriculture, de la sécurité publique et de la surveillance environnementale, Pix4D permet des modélisations avancées en 2D et 3D, la cartographie et la génération de jumeaux numériques.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Président, Directeur général et actionnaire principal, Parrot a son siège à Paris et développe ses produits en Europe. La fabrication est assurée aux États-Unis et en Corée du Sud, alliant souveraineté technologique et agilité industrielle. Le Groupe emploie plus de 400 personnes et réalise la majorité de son chiffre d'affaires, 80 M€ en 2025, à l'international. Avec des filiales en Suisse, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, et en Espagne, Parrot accompagne gouvernements, entreprises et opérateurs dans plus de 50 pays.

Parrot est coté sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'information : www.parrot.com , www.pix4d.com

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@actus.fr Médias grand public et technologiques

Chris Roberts - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

pr@parrot.com