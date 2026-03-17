Parrot lance les premières commandes OTAN pour ses micro-drones ANAFI UKR
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 18:13
Parrot annonce que des premières commandes ont été passées via l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA) pour ses micro-drones ANAFI UKR, avec des livraisons débutées au 1er trimestre 2026.
Les expéditions s'effectuent par tranches de 100 à 500 unités, avec une montée en puissance attendue vers plusieurs milliers d'unités selon l'avancement des programmes.
Ces commandes concernent notamment les forces de défense finlandaises, ainsi qu'un second client éligible à la NSPA non encore divulgué. Le recours à cet accord-cadre permet aux pays membres de mutualiser leurs acquisitions et de renforcer l'interopérabilité opérationnelle.
Pour rappel, l'ANAFI UKR est un micro-drone ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) de moins de 1 kg, avec IA et navigation optique embarquées.
Conçu pour opérer sans GNSS (système mondial de navigation par satellite), il dispose de capacités anti-brouillage et d'une cybersécurité renforcée, adaptées aux environnements électromagnétiques contestés.
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