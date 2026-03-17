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Parrot lance les premières commandes OTAN pour ses micro-drones ANAFI UKR
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 18:13

Le spécialiste français des drones bénéficie du cadre d'acquisition de l'OTAN pour amorcer le déploiement de ses appareils auprès de plusieurs forces de défense.

Parrot annonce que des premières commandes ont été passées via l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA) pour ses micro-drones ANAFI UKR, avec des livraisons débutées au 1er trimestre 2026.

Les expéditions s'effectuent par tranches de 100 à 500 unités, avec une montée en puissance attendue vers plusieurs milliers d'unités selon l'avancement des programmes.

Ces commandes concernent notamment les forces de défense finlandaises, ainsi qu'un second client éligible à la NSPA non encore divulgué. Le recours à cet accord-cadre permet aux pays membres de mutualiser leurs acquisitions et de renforcer l'interopérabilité opérationnelle.

Pour rappel, l'ANAFI UKR est un micro-drone ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) de moins de 1 kg, avec IA et navigation optique embarquées.
Conçu pour opérer sans GNSS (système mondial de navigation par satellite), il dispose de capacités anti-brouillage et d'une cybersécurité renforcée, adaptées aux environnements électromagnétiques contestés.

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