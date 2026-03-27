Parrot enregistre un chiffre d'affaires 2025 record
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 18:26
En 2025, Parrot enregistre une perte opérationnelle de 12,7 millions d'euros, contre une perte de 8 MEUR en 2024.
Le résultat financier 2025 s'établit à -1,8 MEUR, contre -0,5 MEUR en 2024.
Après prise en compte de la quote-part du résultat des entreprises mises en équivalence et de l'impôt, la perte nette part du groupe ressort à 14,5 MEUR, contre une perte de 9,2 MEUR en 2024. Au deuxième semestre 2025, la perte nette ressort à 0,3 MEUR.
La trésorerie du groupe s'élève à 23 MEUR au 31 décembre 2025, contre 33,6 MEUR à fin décembre 2024.
"Au titre du premier semestre 2026, Parrot anticipe une croissance significative par rapport au premier semestre de 2025 sur le périmètre micro-drones. Plus largement, le groupe aborde l'exercice avec une visibilité nettement renforcée dans les micro-drones : le montant des commandes déjà enregistrées pour 2026 est proche du chiffre d'affaires réalisé par cette activité sur l'ensemble de 2025", explique l'entreprise française spécialisée dans la fabrication de drones, au sujet de ses perspectives.
En outre, dans la photogrammétrie, Parrot poursuit la consolidation de son modèle autour des abonnements, des nouvelles solutions et de l'intégration croissante de ses technologies dans des usages professionnels. En 2026, l'abandon progressif des ventes de licences perpétuelles au profit d'abonnements freinera le chiffre d'affaires de l'activité. Cette transition augmentera la récurrence des revenus pour les années suivantes, tout en améliorant le profil de rentabilité de l'activité.
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