Parker-Hannifin va racheter Circor Aerospace, détenue par KKR ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** L'action de la société d'investissement américaine KKR KKR.N recule de près de 1,2 % à 93,3 $

** Les actions de Parker-Hannifin PH.N , fabricant de produits de contrôle de mouvement, reculent de 1,3 % à 848,7 $ ** KKR va vendre la division aérospatiale de Circor à Parker-Hannifin pour 2,55 milliards $

** Cette acquisition devrait renforcer la position de Parker-Hannifin sur le marché des systèmes aérospatiaux à forte marge

** La transaction devrait être finalisée au second semestre 2026

** En tenant compte des fluctuations de la séance, KKR recule de 27 % et PH de 3,5 % depuis le début de l'année