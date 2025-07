Paris: termine à l'équilibre, les gains matinaux s'évaporent information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 18:02









(Zonebourse.com) - Après une matinée passée en vert (entre +0,5 % et +0,6 %), la Bourse de Paris a marqué le pas en seconde partie de journée pour finalement conclure la séance à 7 822 points, soit sur un parfait équilibre (0,00 %).

Si l'indice parisien a profité des performances solides de Legrand et Kering (+2,6 %), celles-ci ont été contrebalancées par Stellantis (-3,2 %), Air Liquide (-1,1 %) et Hermès (-1,1 %).

Le CAC 40 est quasiment stable sur la semaine écoulée (il lâche moins de 0,1 %) et grappille près de 6 % depuis le début de l'année.Outre-Atlantique, l'ambiance est morose : le S&P 500 et le Nasdaq stagnent à l'équilibre tandis que le Dow Jones cède 0,3 %.



Après la publication hier de chiffres meilleurs qu'attendus concernant les ventes au détail aux États-Unis, le Département du Commerce a fait état aujourd'hui d'un rebond de 4,6 % des mises en chantier de logements en juin 2025 par rapport au mois précédent, lesquelles se sont établies à 1 321 000 en rythme annualisé et ajusté des variations saisonnières.



Néanmoins, les permis de construire de logements américains - censés préfigurer les mises en chantier futures - sont restés quasi stables (+0,2 %) le mois dernier, à 1 397 000, et les achèvements de logements ont plongé de 14,7 % à 1 314 000.



La version préliminaire de l'indice de confiance de l'Université du Michigan ressort et traduit un sursaut de la confiance du consommateur américain.

L'indice a progressé à 61,8 en première estimation sur le mois en cours, contre 60,7 en juin, alors que les économistes l'attendaient en moyenne à 61,4.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a augmenté à 66,8, contre 64,8 le mois dernier, tandis que celle mesurant leurs perspectives a avancé à 58,6 après 58,1 en juin.



Leurs anticipations d'inflation ont parallèlement reflué, pour s'établir à 4,4 % sur l'année à venir contre 5 % le mois passé.



Côté marchés de taux, la tendance est soutenue par les déclarations de Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, qui a plaidé hier pour une baisse immédiate de 25 points de base des taux directeurs de la Fed, c'est-à-dire dès le 30 juillet, estimant que le maintien d'une politique trop restrictive faisait courir un risque inutile à l'économie.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans connaissent une embellie : le rendement recule de 6 points à 4,432 %, le '30 ans' efface 1,5 point (vers 5,004 %).

En Europe, le Bund 2035 efface 2 points à 2,695 %, l'OAT 1 point à 3,4040 %, le BTP italien 1,5 point à 3,5850 %.



L'euro se redresse nettement face au dollar, de +0,55 % vers 1,165 $, le baril de Brent recule de 0,2 % vers 69,5 $ à Londres.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Vinci Autoroutes, Eiffage, SFTRF (Société Française du Tunnel Routier du Fréjus) et ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc) annoncent entrer en négociation exclusive avec Brisa - Autoestradas de Portugal en vue de lui céder 100 % d'Axxès.



Hier soir, Valeo a fait savoir que son système d'affichage tête haute panoramique avait été choisi par 'un constructeur automobile chinois' pour équiper sa future génération de véhicules.



Sanofi indique avoir finalisé l'acquisition de Blueprint Medicines Corporation, au terme de l'offre publique d'achat qui a expiré jeudi soir. Les actions Blueprint cesseront d'être négociées ce vendredi sur le Nasdaq Global Select Stock Market.



Legrand a annoncé vendredi qu'il allait investir 22 millions d'euros sur son site de Montbard (Côte-d'Or) afin de renforcer ses capacités industrielles sur le marché des centres de données ('datacenters').



Enfin, Technip Energies a annoncé avoir conclu avec Shell une alliance mondiale pour le captage du carbone, avec l'objectif de faire progresser les projets de décarbonation de leurs clients.





