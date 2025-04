Paris: s'approche des 7600 pts sous une pluie de résultats information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 11:05









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'arroge près de 0,4% ce matin, autour des 7580 points, bien aidée par Edenred (+6,6%), Sanofi (+2,2%) ou Pernod Ricard (+2%).



La séance qui s'ouvre s'annonce particulièrement chargée sur le plan des résultats d'entreprises et des indicateurs économiques.



En effet, la journée va être marquée pour l'essentiel par une nouvelle avalanche de résultats de sociétés et les investisseurs espèrent de bonnes nouvelles qui feront oublier pour de bon les récents soubresauts du marché.



En France, plusieurs ténors de la cote dont Airbus, ArcelorMittal, Crédit Agricole, Société Générale ou TotalEnergies ont dévoilé leurs comptes ce matin.



En Europe, le début de journée a été animée par les publications de Barclays, Equinor, GSK, Mercedes-Benz ou encore Volkswagen.



Ce déluge de résultats se produit à la veille d'une journée fériée, puisque le 1er mai sera chômé sur la plupart des marchés européens, excepté Londres.



Wall Street guettera également les résultats de Caterpillar, eBay et GE Healthcare, attendus à la mi-journée.



Les investisseurs scruteront d'un regard anxieux tous ces communiqués afin de savoir si les entreprises ont déjà pu estimer les conséquences des nouveaux droits de douane américains sur leur activité.



A Paris, le CAC n'a pas encore effacé la totalité des pertes essuyées depuis le 'Liberation Day' de Donald Trump, mais a rebondi de plus de 10% ces trois dernières semaines, ce qui lui permet d'afficher un gain d'un peu plus de 2% depuis le 1er janvier.



Au milieu de cette pluie de résultats, les investisseurs prendront tout de même le temps de jeter un oeil aux nombreux indicateurs économiques attendus au cours de la journée.



A ce titre, en France, sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,8% en avril 2025, soit le même taux d'inflation annuel que celui observé en mars, indique l'estimation provisoire réalisée par l'Insee.



Toujours dans l'Hexagone, le produit intérieur brut (PIB) en volume rebondit modérément au premier trimestre 2025, augmentant de 0,1% en rythme séquentiel, après avoir baissé de 0,1% au dernier trimestre 2024 (par contrecoup des Jeux Olympiques et Paralympiques), selon l'Insee.



Outre-Rhin, le PIB de l'Allemagne a augmenté de 0,2% au premier trimestre 2025 par rapport au dernier trimestre 2024, selon une première estimation en données corrigées des prix, des variations saisonnières et calendaires de Destatis.



En Europe, la matinée sera principalement animée par la publication, à 11h00, de la première estimation de la croissance du PIB en zone euro au premier trimestre puis par les derniers chiffres de l'inflation en Allemagne, prévus à 14h00.



Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance cet après-midi de la première estimation du PIB américain de premier trimestre et surtout de l'indicateur des prix PCE, la mesure préférée de l'inflation de la Fed.



Ce 'Super Thursday' décidément riche en actualités se clôturera ce soir, après la clôture de Wall Street, par les résultats de Microsoft et de Meta, qui seront suivis demain soir par ceux d'Apple et d'Amazon.



Notons qu'à Londres, le baril de Brent cède 1,5%, à 63.1$, l'once d'or cède 1,6%, vers 3285$. Enfin, l'euro est stable face au billet vert, autour des 1,137$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Société Générale dévoile pour le premier trimestre 2025 un résultat net part du groupe (RNPG) multiplié par 2,4 à 1,61 milliard d'euros, soit une rentabilité sur actifs nets tangibles (ROTE) de 11%, contre 4,1% un an auparavant.



TotalEnergies a publié un bénéfice net ajusté de 4,2 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, soit une baisse 18% sur un an. Ce résultat s'avère toutefois parfaitement conforme aux prévisions du consensus.



Stellantis a annoncé un chiffre d'affaires net de 35,8 milliards d'euros pour le premier trimestre 2025 en baisse de 14 % par rapport au premier trimestre 2024. Les livraisons consolidées se sont élevées à 1 217 000 unités pour les trois mois, soit une baisse de 9 % par rapport à la même période en 2024.







