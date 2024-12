Paris: reste au-dessus des 7300, bilan négatif de -2,5% information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - Le CAC40 débute la séance à l'équilibre vers 7355Pts pour cette avant-dernière séance de 2024, une année pour laquelle l'indice-phare parisien présente pour l'heure un bilan négatif de -2,5%.



'Le CAC40 affiche actuellement la pire performance parmi les indices de la zone euro, évoluant en territoire négatif. À l'échelle mondiale, il figure également parmi les indices les moins performants cette année', notait Saxo Banque vers la mi-décembre.



'Cette contre-performance s'inscrit dans un contexte français particulièrement complexe', expliquait la banque danoise, pointant notamment la dissolution de l'Assemblée nationale qui 'a freiné toute dynamique positive, accentuant l'incertitude pour les investisseurs'.



Saxo Banque mettait aussi en avant la menace de nouveaux droits de douanes américains, ainsi que les pressions des agences de notations et les tensions perceptibles sur les marchés obligataires avec les écarts de taux entre la France et l'Allemagne.



Aucune donnée majeure n'est attendue d'ici la fin de l'année, mais les investisseurs pourront prendre connaissance, dès le 2 janvier, des indices d'activité PMI pour le secteur manufacturier au titre du mois de décembre.



Sur le front des valeurs, Equasens a annoncé sa prise de participation majoritaire à hauteur de 90% du capital de Calimed SAS, pure player dans le domaine de l'édition de Logiciel de Gestion de Cabinet (LGC) 100% Cloud, et qui opère sous la marque Calimed Santé.



Signant une progression de plus de 31% depuis le début de l'année, EssilorLuxottica affiche à ce stade l'une des meilleures performances parmi les composantes d'un CAC40. Au-delà du caractère défensif de son activité, le géant franco-italien de l'optique a été salué pour ses réalisations opérationnelles.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.