Paris: proche de l'équilibre dans l'attente de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les mouvements sont limités à la Bourse de Paris où le CAC s'arroge 0,1%, à 7625 points, tiré par Stellantis (+3,5%) et Thales (+2,2%) mais freiné par Kering (-1,2%) et Schneider Electric (-0,9%).



L'accalmie entre Israël et l'Iran semble raviver quelque peu l'appétit pour le risque des investisseurs. En effet, le marché parisien s'était adjugé plus de 1% hier, déjà soutenu par les signes de désescalade au Proche-Orient, alors que Donald Trump avait annoncé la mise en place d'un cessez-le-feu entre Tel Aviv et Téhéran.



Si cette trêve paraît fragile, les combats ont désormais cessé et Israël a levé les mesures d'urgence récemment mises en place, tandis que l'Iran a officiellement déclaré la fin du conflit, qui aura en tout duré 12 jours.



A Wall Street, les marchés d'actions ont profité de cette accalmie pour aligner une seconde séance de progression d'affilée. A la clôture, le Dow Jones progressait de 1,2% et le Nasdaq prenait 1,4%.



Les investisseurs restent néanmoins tiraillés entre risques géopolitiques, incertitudes sur la santé de l'économie et persistance des tensions commerciales, ce qui promet encore quelques épisodes de volatilité.



'Face à un environnement mondial (...) propice à la nervosité et à l'incertitude économique ambiante, notamment aux Etats-Unis, les marchés financiers semblent apathiques et sont entrés dans une période de transition qui pourrait durer tout l'été, modulo les droits de douane dont la date butoir pour les négociations est toujours fixée au 9 juillet', préviennent les équipes d'Auris Gestion.



Au vu des derniers indicateurs, les intervenants semblent cependant de plus en plus croire à un soutien de la Fed par le biais d'une baisse prochaine de ses taux d'intérêt.



Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, a jugé hier devant la Chambre des représentants qu'une réduction du loyer de l'argent pouvait être envisagée à condition que l'inflation soit mieux maîtrisée.



A en croire le baromètre FedWatch, ce sont désormais 70% des traders qui parient sur un assouplissement monétaire en septembre, contre moins de 48% il y a un mois.



Leurs anticipations pourraient encore un peu évoluer cet après-midi avec l'audition semestrielle du président de la banque centrale, Jerome Powell, devant le Sénat.



Les investisseurs vont par ailleurs surveiller de près le sommet de l'OTAN qui s'ouvre aujourd'hui à La Haye, au moment où la politique industrielle de défense s'impose comme un pilier de la souveraineté européenne.



En amont de la réunion, Donald Trump s'est interrogé sur le sens de l'article 5 qui impose en principe une riposte des alliés en cas d'agression de l'un d'entre eux, jugeant qu'il s'agissait d'une question d'interprétation.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut rebondissent après leur spectaculaire plongeon du début de semaine, avec un Brent de la mer du Nord qui revient au-dessus de 68 dollars le baril (+0,5%).



Sur le front des statistiques, la confiance des ménages français se montre stable en juin à un niveau qui demeure dégradé, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui est inchangé à 88, bien au-dessous donc de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).



Par ailleurs, la PIB de l'Espagne en volume a augmenté de 0,6% au premier trimestre 2025 en rythme séquentiel, un taux de croissance inférieur de 0,1 point à celui du dernier trimestre 2024, selon l'INE qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation préliminaire.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi indique que la FDA des Etats-Unis a accordé la désignation de médicament orphelin à son riliprubart pour le traitement expérimental du rejet induit par des anticorps (RIA) dans la transplantation d'organes solides.



Le titre Worldline chute lourdement mercredi à la Bourse de Paris à la suite de la parution d'une enquête journalistique faisant état de transactions douteuses chez le spécialiste des paiements, des accusations tempérées par la direction du groupe.



Enfin, Ipsos a annoncé hier soir avoir finalisé l'acquisition de The BVA Family. Cette acquisition représente une expansion significative pour Ipsos en France et renforce sa position au Royaume-Uni et en Italie.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.