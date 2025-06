Paris: morose avant la Fed malgré la dynamique à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 17:58









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 0,36%, à 7656 points, pénalisée par Teleperformance (qui s'enfonce de 13,6% après l'annonce de son nouveau plan stratégique, voir plus bas), Sanofi (-2,4%) et Kering (-2,3%).



Outre-Atlantique, Wall Street conforte ses gains initiaux (+0,4 à +0,6% sur les 3 principaux indices), les marchés faisant montre d'une étonnante résilience alors que les bombes résonnent au Proche-Orient.



Donald Trump a pourtant exigé hier soir la 'reddition inconditionnelle' de l'Iran, une déclaration musclée qui est venue relancer les spéculations quant à une possible intervention des Etats-Unis.



Alors qu'une escalade du conflit peut survenir à tout moment -si les Etats-Unis s'impliquent militairement aux côtés d'Israël- la prudence s'impose, mais cela ne va pas jusqu'à remanier les portefeuilles... et encore moins se ruer sur l'obligataire (le placement 'risk-off' par excellence).



Il est vrai que les investisseurs n'attendent pas grand-chose de l'issue de la réunion de la Fed : ils espèrent que la banque centrale trouvera les mots justes afin de les rassurer face à un contexte géopolitique et économique pour le moins compliqué.



L'intensification du conflit israélo-iranien, s'il venait à provoquer une hausse durable des prix du pétrole, pourrait par ailleurs compliquer la tâche de la Fed en relançant les tensions inflationnistes.



Prise entre deux feux, la Fed devrait réaffirmer sa posture prudente ce soir, retardant toute nouvelle baisse de taux tant que les données économiques objectives ne justifieront pas clairement un assouplissement.

Elle devrait maintenir ses taux directeurs inchangés, signant un quatrième 'statu quo' consécutif depuis janvier.



Depuis la fin 2024, la Fed s'en tient à une approche attentiste en raison d'une inflation jugée encore un peu trop élevée et d'un marché du travail jusqu'ici solide.



Et les derniers chiffres publiés ce 18 juin le confirment : le Département du Travail annonce avoir enregistré une baisse de -5.000 (à 245 000) des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 9 juin.



Par ailleurs, le Département du Commerce fait état d'une chute de 9,8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en mai 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.256.000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- ont aussi reculé le mois dernier, de 2% à 1.393.000, tandis que les achèvements de logements ont augmenté de 5,4% à 1.526.000.



On observe un commencement de réaction côté T-Bonds US, notamment sur les maturités longues, avec un '30 ans' qui efface -9Pts vers 4,86%. C'est plus beaucoup modeste sur le '10 ans' (-2,4Pts à 4,366%) et le '2 ans' (-3Pts).

En Europe, le Bund se détend de -3Pts (2,5050%), nos OAT de -4Pts vers 3,216%.

Outre la Fed, la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque nationale suisse (BNS) se réuniront demain.



Le marché pétrolier interrompt lui sa progression en dépit de l'instabilité qui règne au Proche-Orient : après une poussée jusque vers 77$ mardi soir, le Brent revient vers 75,3$ à Londres (-2,5%) : les intervenants semblent faire le pari d'un conflit relativement limité dans le temps, et sans fermeture du détroit d'Ormuz.



Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont plongé de -11,5 millions de barils et s'élevaient à 420,9,4 millions de barils lors de la semaine du 9 juin.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Teleperformance (TP) cède près de 13,6% après l'annonce de son nouveau plan stratégique 'Future Forward'. La société a fait part de ses objectifs financiers pour les trois prochaines années, dont un retour à une croissance organique annuelle soutenue du chiffre d'affaires avec un objectif entre +4 et +6% en 2028.



En amont d'une réunion investisseurs prévue ce jour, Airbus indique 'renforcer son engagement à augmenter les rendements pour les actionnaires, en visant une croissance durable du dividende dans le cadre d'un ratio de distribution étendu de 30 à 50%'.



Airbus a par ailleurs annoncé la signature d'une commande avec STarlux Airlines (Taïwan) pour dix A350-1000 supplémentaires, portant sa commande totale à 18 appareils. L'accord a été signé au Salon du Bourget.



De plus, La start-up aérospatiale australienne Drone Forge et Airbus Helicopters ont signé un accord portant sur l'achat de six systèmes aériens non pilotés (UAS) Flexrotor, soit 17 appareils. Cela constitue la plus importante commande de Flexrotor à ce jour.



Par ailleurs, TF1 et Netflix signent un accord pour proposer TF1 aux abonnés de Netflix en France.



Enfin, Dassault Aviation annonce la signature d'un accord avec Reliance Infrastructure Ltd, filiale de Reliance Aerostructure Limited (RAL), pour la fabrication en Inde de Falcon 2000 LXS destinés au marché mondial.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.