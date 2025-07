Paris: les interrogations subsistent à 48h du 9 juillet information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 18:03









(CercleFinance.com) -La Bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine sur un gain limité de 0,35%, à 7723 points, bien aidée par Société Générale (+2,8%) et Hermès (+2,5%) mais freinée par Capgemini (-5,6%) et TotalEnergies (-2,2%), à l'entame d'une semaine qui sera animée par le retour des questions commerciales.



Outre-Atlantique, le Dow Jones lâche 0,7%, le S&P 500 perd 0,6% et le Nasdaq Composite cède 0,7%.



La prudence reste ainsi de mise en ce début de semaine, alors que s'approche à grands pas la date butoir du 9 juillet, qui marquera la fin de la ' pause ' de 90 jours accordée par Donald Trump avant l'application des droits de douane - supposément réciproques - annoncés lors du ' Liberation Day '.



A ce jour, les USA n'ont signé que deux accords commerciaux (avec le Royaume-Uni et le Vietnam) et annoncé un protocole d'entente avec la Chine. Les investisseurs gardent néanmoins leur sang-froid, pas impressionnés par les déclarations sur CNN du secrétaire au Trésor, Scott Bessent qui a assuré les pays qui n'auraient pas conclu d'accord avec Washington d'ici au 1er août qu'ils verraient les tarifs douaniers revenir à leurs niveaux du mois d'avril.



Toutefois, ' l'administration Trump a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'elle n'avait ni les moyens ni le cran - ou les deux - pour assumer des tarifs douaniers ultra-élevés, du genre quasi-embargo commercial ', rapporte Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



'Tout cela a comme un air de déjà-vu: une stratégie bien rodée du 'j'en fais des tonnes pour mieux reculer ensuite'', ajoute l'analyste.



Désormais habitués à cette stratégie consistant à faire monter la pression afin de mieux négocier ensuite, les marchés d'actions ne devraient pas se défaire de leur calme.



Les observateurs misent ainsi sur la conclusion d'accords préliminaires permettant de gagner du temps pour des discussions de fond, une tactique qui semble désormais huilée à Washington.



Sur le front des statistiques, le volume du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,7% dans la zone euro entre avril et mai, et de 0,8% dans l'UE, selon Eurostat, après des augmentations de 0,3% et 0,8% respectivement un mois plus tôt.



Parmi les États membres de l'UE, les plus fortes baisses ont été observées en Suède (-4,6%), en Belgique (-2,5%) et en Estonie (-2,2%), et les plus fortes augmentations, au Portugal (+2,1%), en Bulgarie (+2%) et à Chypre (+1%).



Par ailleurs, la production industrielle allemande a rebondi de 1,2% en mai par rapport au mois précédent, une croissance tirée principalement par l'automobile (+4,9%), l'énergie (+10,8%) et les pharmaceutiques (+10%).



'Bien qu'aucune croissance significative du PIB réel ne soit attendue pour le deuxième trimestre, celui-ci devrait continuer à augmenter au cours des trimestres suivants', réagit Commerzbank, qui attend un coup de fouet de la politique budgétaire.

Sur le compartiment obligataires, les US T-Bonds à 10 ans se tendent vers 4,38% (+6pts), tandis que le Bund de même échéance est à 2,60% (+4 pts) et l'OAT à 3,32% (+4pts).

Enfin, notons que le Brent grimpe de 0,8%, vers 69,1$ le baril à Londres, tandis que l'euro cède 0,3% face au billet vert, autour des 1,173$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Crédit Agricole annonce avoir finalisé l'acquisition de la participation de 30,5% de Santander dans CACEIS, et en détenir désormais 100% du capital.



Airbus indique que Malaysia Aviation Group (MAG), société mère de Malaysia Airlines, lui a passé une commande ferme pour 20 A330-900 supplémentaires, permettant de doubler la future flotte d'A330neo de la compagnie pour la porter à 40 appareils.



Legrand fait part de deux nouvelles acquisitions, à savoir Amperio Project, spécialiste suisse des busbars, et Quitérios, acteur portugais de premier plan dans les coffrets modulaires de distribution des réseaux électriques et digitaux.



EDF power solutions UK, anciennement EDF Renewables, annonce l'acquisition du projet Gate Burton Energy Park dans le Lincolnshire auprès de Low Carbon.



Enfin, Société Générale signe la plus forte hausse de l'indice CAC 40 aidée par des commentaires favorables des analystes de RBC, qui relèvent leur objectif de cours sur la valeur (45 à 49 euros). Le courtier indique s'attendre à ce que l'annonce des résultats de deuxième trimestre, prévue le 31 juillet, constitue un 'catalyseur' positif pour le titre à travers l'officialisation des projets en matière de redistribution.













Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.