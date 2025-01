Paris: le manque de visibilité sur les tarifs douaniers pèse information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 17:58









(CercleFinance.com) - Après être resté stable toute la matinée, la bourse de Paris a brusquement décroché de -1% à mi-journée et chutait de -1,2% vers 13H (7.040) suite à la publication d'une 'headline' de CNN qui croit savoir que Donald Trump pourrait déclencher 'l'état d'urgence économique nationale en matière de tarifs douaniers'.



Au gong final l'indice parisien limite toutefois ses pertes à -0,49%, à 7452 points.



L'info de CNN prend l'exact contre-pied d'un article du Washington Post lundi, qui avait fait flamber le CAC40 et l'E-Stox50 de +2% parce que Trump aurait décidé de mettre de l'eau dans son vin et de renoncer aux 'tarifs douaniers universels' (article démenti quelques heures plus tard mais les marchés s'étaient enflammés).



C'est donc tout l'inverse d'un apaisement qui se profile et l'article de CNN fait donc l'effet d'une douche froide. Néanmoins, à Wall Street, la réaction des investisseurs à ces déclarations de Trump (ainsi qu'à celles concernant l'annexion du Panama et du Groënland), c'est que 'tout ce qui est excessif est dérisoire' : Dow Jones, S&P500 et le Nasdaq sont stables.



Cela semble presque inespéré vu le niveau des taux longs et de l'écart de rendement atteignant 350Pts entre les valeurs du S&P' et le rendement sans risque des 'treasuries' : du jamais vu depuis 23 ans.



Cette journée était également riche en statistiques avec aux Etats Unis: la dernière en date, ce sont les nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis qui ont reculé de -10.000 à 201.000 la semaine du 30 décembre, selon le Département du Travail annonce avoir



Autre chiffre très attendu à 48H du NFP, il s'agissait du résultat de l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé il ne s'y est créé que 122.000 emplois en décembre aux Etats-Unis, un nombre légèrement inférieur au consensus (130.000 selon Jefferies).



'Le marché du travail a connu à un rythme de croissance plus bas sur le dernier mois de 2024, avec un ralentissement à la fois des embauches et des gains salariaux', constate Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.



En Europe, les chiffre sont bien plus inquiétants puisque les commandes à l'industrie ont chuté de -5,4% en novembre en Allemagne d'après Destatis.



Dans l'UE, l'indicateur du sentiment économique (ESI) a baissé de -1,7 point à 94,5 et dans la zone euro de -1,9 point à 93,7 selon les résultats l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



L'indicateur des anticipations d'emploi (IEE) a également baissé dans les deux zones (-1 point à 98,4 dans l'UE, -1,4 point à 97,3 dans la zone euro), les deux indices obtenant ainsi des résultats inférieurs à leur moyenne à long terme de 100.



En France, le solde commercial s'est de nouveau amélioré en novembre selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi établi à 7,08 milliards d'euros après 7,52 milliards le mois précédent.



Cette réduction d'un mois sur l'autre résulte d'une hausse des exportations françaises de 2,9% à 50,1 milliards d'euros, tandis que les importations ne se sont accrues dans le même temps que de 1,7% à près de 57,2 milliards.

Les marchés sont désormais dans l'attente des 'minutes', publiées à 20h, de la réunion de la Fed des 17 et 18 décembre, à l'issue de laquelle la banque centrale avait réduit ses taux d'un quart, seront surveillées de près par les investisseurs.



Le document devrait permettre d'en savoir plus sur l'évolution des débats au sein du FOMC, le comité de politique monétaire de l'institution, ainsi que sur la trajectoire future de ses baisses de taux.



Le marché est pris entre des discours contradictoires. Si le président de la Fed, Jerome Powell, prône la prudence et l'entrée dans une 'nouvelle phase' marquée par moins de mesures d'assouplissement (2 baisses de taux), d'autres membres se sont montrés un peu plus accommodants, suggérant 3 baisses de taux comme anticipé en novembre.



Pour l'instant, les traders n'anticipent pas de nouvelle baisse de taux avant le mois de juin, avant une seconde d'ici à la fin de l'année, mais les 'minutes' pourrait apporter un nouvel éclairage sur les intentions de la Fed, voire relancer les spéculations sur trois baisses de taux en 2025.



Le Dollar reste robuste (+0,35% contre euro à 1,0300) et a pulvérisé un nouveau record annuel vers 1,027$/E.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Trigano affiche un chiffre d'affaires en recul de 17,4% à 769,8 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2024-25 clos fin novembre (-18% à périmètre et taux de changes constants), par rapport à la même période un an auparavant.



Solutions30 fait part d'un renforcement de sa présence en Pologne sur le marché de l'Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) en pleine croissance, en signant deux contrats avec des acteurs clés du pays.



Enfin, Vallourec annonce avoir atteint, avec un an d'avance, son objectif d'une dette nette nulle, ayant réduit sa dette nette d'un peu plus de 240 millions d'euros au quatrième trimestre 2024, soit son neuvième trimestre consécutif de désendettement.





