Paris: la dynamique haussière se poursuit au-delà des 7900pts information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne près de 0,7% ce matin, autour des 7930 points, tirée par Pernod Ricard (+3,5%), Dassault Systèmes (+2,9%) et Capgemini (+2,2%).



Les investisseurs semblent relativiser les risques liés à la politique commerciale de la Maison Blanche malgré la décision de Donald Trump d'imposer une surtaxe de 50% sur les produits brésiliens importés aux États-Unis, contre 10% à l'heure actuelle.



' Ce genre de sortie, sans justification économique claire, montre à quel point la politique tarifaire américaine est devenue complètement arbitraire ', soulignaient ce matin les analystes de Danske Bank.



Donald Trump a par ailleurs confirmé son intention de mettre en place une surtaxe de 50% sur les importations de cuivre à partir du 1er août, comme il s'y était engagé en début de semaine.



Habitués aux déclarations tonitruantes du milliardaire américain, les marchés d'actions n'ont pas semblé très surpris par cet énième durcissement de ton de Donald Trump.



Ainsi, malgré le climat de tensions qui plane sur les marchés depuis le début de la semaine, le CAC 40 affiche ainsi un gain hebdomadaire de plus de 2,3%.

' Il est frappant de voir à quel point les investisseurs réagissent de moins en moins aux annonces choc sur les droits de douane ', fait-on remarquer chez Danske Bank.



' Au lieu de cela, les marchés préfèrent se concentrer sur les vraies retombées économiques plutôt que de s'emballer autour du cirque politique ', ajoute la banque danoise.



Hier, les marchés d'actions américains, qui se montraient encore hésitants à mi-séance, ont réussi à renouer avec leur dynamique haussière suite à la publication des ' minutes ' de la dernière réunion de la Fed.



Les membres de son comité stratégique indiquent qu'ils restent préoccupés par le fait que l'approche commerciale de l'administration Trump pourrait alimenter l'inflation et compliquer la trajectoire des baisses de taux d'intérêt.



Mais ils conviennent aussi que l'inflation liée aux tarifs pourrait être ' temporaire ou modérée '.



Sept membres de la Fed n'anticipent aucune baisse de taux en 2025, contre quatre en mars dernier.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance ce matin du taux d'inflation en Allemagne, mesuré comme la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois de l'année précédente. Celui-ci s'est établi à +2% en juin, selon Destatis, qui confirme donc son estimation préliminaire.



Il faudra par ailleurs attendre 14h30 pour la publication des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis.

Sur le marché obligataire américain, les rendements des US T-Bonds à 10 ans sont stables vers 4,34%, le Bund de même échéance stagne à 2,63% tout comme l'OAT à 3,35%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TFF Group (Tonnelleries François Frères) publie un résultat net en recul de 45,5% à 31,8 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, ainsi qu'un EBITDA en retrait de 24,6% à 81 millions, soit une marge de 19% du chiffre d'affaires.



Europlasma annonce la signature d'un accord de partenariat exclusif avec Beijing AptBlaze Technology en vue de l'utilisation et du développement commercial d'une gamme de chaudières à haut rendement énergétique.



Enfin, Legrand et Cogelec ont annoncé la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition du second par le premier, dans une opération envisagée qui valorise ce spécialiste français du contrôle d'accès à environ 254 millions d'euros (en excluant les actions autodétenues).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.