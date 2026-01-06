Paris La Défense Arena en passe d'être achetée par le géant des concerts Live Nation

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le mastodonte américain du divertissement Live Nation, producteur des concerts de nombreuses stars internationales, a annoncé mardi à l'AFP avoir signé un accord avec Ovalto, holding de l'homme d'affaires Jacky Lorenzetti, en vue d'acquérir Paris La Défense Arena, plus grande salle couverte d'Europe.

Le processus de vente n'est pas encore finalisé et doit obtenir le feu vert de l'Autorité de la concurrence, ce qui peut prendre plusieurs mois.

"Une fois la transaction finalisée, Live Nation lancera un programme de modernisation afin de permettre à l'Arena d'accueillir davantage de productions toute l'année, d'attirer les plus grands artistes français et internationaux, et de renforcer la place de Paris parmi les capitales mondiales du spectacle vivant", a affirmé la multinationale dans un communiqué.

Depuis son inauguration en 2017 à Nanterre, dans l'ouest parisien, cette salle est gérée par une société appartenant à Ovalto, holding familiale fondée et présidée par Jacky Lorenzetti.

Pensée comme une enceinte modulable et polyvalente entre évènements sportifs et spectacles, elle a notamment accueilli les Rolling Stones, Kendrick Lamar et Dua Lipa, ainsi que les épreuves de natation et de water-polo des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

La superstar américaine Taylor Swift avait rempli sa jauge maximale d'environ 40.000 places, à l'occasion de son "Eras Tour" en mai 2024.

Cet accord a été conclu dans un contexte de croissance du live, avec une saturation des disponibilités de certains lieux et une demande forte du public.

"C'est une belle opportunité: ça permet de capitaliser sur le succès grandissant de cette salle et d'imaginer entrer dans une nouvelle ère encore plus ambitieuse, avec le leader du divertissement mondial qu'est Live Nation", a réagi auprès de l'AFP Frédéric Longuépée, président de Paris La Défense Arena.

Il s'agirait pour Live Nation - également connu à travers sa filiale de billetterie Ticketmaster - d'une première acquisition en France, pays où les salles sont souvent pilotées via des délégations de service public, à l'image des Zénith.

"L'idée est vraiment d'arriver à faire rayonner l'Ouest parisien d'une manière positive et sans oublier l'ancrage local au travers de l'inclusion, l'éducation et l'accès à la culture pour tout le monde", dessine pour l'AFP Angelo Gopee, directeur général de Live Nation France.

Paris La Défense Arena, nommée ainsi en vertu d'un contrat de naming avec Paris La Défense, établissement public qui gère ce vaste quartier d’affaires, avait été conçue initialement pour héberger les matchs de rugby du Racing 92.

Ce club du top 14, également propriété de Jacky Lorenzetti, a toutefois prévu de se réinstaller au stade Yves-du-Manoir à Colombes (Hauts-de-Seine), à partir de la saison 2027-2028.