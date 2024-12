Paris: immobile, la BCE réduit les taux comme prévu information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 17:55









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance à l'équilibre (-0,03%), à 7420 pts, partagée entre les hausses de Airbus (+2,3%), Société Générale (+1,8%) ou encore Pernod Ricard (+1,7%) mais pénalisée par Edenred (-3,3%), Teleperformance et Capgmini (-1,5%).



Depuis l'ouverture, les investisseurs étaient suspendus à l'annonce de la BCE qui a, sans surprise, décidé d'une baisse de -0,25Pt des principaux taux directeurs, à respectivement 3,00% (Repo), 3,15% et 3,40%, décision qui prendra effet le 18 décembre.



Le communiqué de la BCE contenait quelques indications économiques : pas de réaction face à l'abaissement des prévisions de croissance du PIB de l'UE en 2025 (+0,7%)... car la reprise est plus lente que prévu en 2024.



La BCE évoque un 'taux neutre' (à supposer que l'inflation se fixe près d pivot de 2%) de 1,75 à 2,50% d'ici 1 an (la fourchette reste assez large), ce qui suppose une poursuite de la baisse des taux à un rythme de -25Pts par trimestre.



La BCE estime que la croissance au 3ème trimestre a atteint +0,4% grâce au tourisme (effet jeux olympiques) avant de ralentir au début de l'automne (baisse des offres d'emplois) : il va falloir attendre 2026 pour voir la croissance réaccélérer à + 1,4% puis 1,3% en 2027.



L'inflation est anticipée à +2,3% en 2025 (après +2,4% en 2024) et +1,9% en 2026 et 2027 (les prix demeurant un élevés avec la hausse des salaires observée dans la zone.



La FED devrait probablement imiter la BCE mercredi prochain avec un assouplissement monétaire de 25 points de base de ses taux directeurs, un scénario anticipé par 85% des investisseurs.



Outre-Atlantique, les mouvements sont timides: le Nasdaq s'effrite de -0,2%, le S&P500 lâche 0,1% et le Dow Jones est à l'équilibre.



Sur le front des statistiques, le Département du Travail a fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé de 0,4% en novembre par rapport au mois précédent, et de 0,1% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Le Département du Travail a aussi annoncé 242.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 2 décembre, un chiffre en hausse de 17.000 par rapport à la semaine précédente.



Sur le compartiment obligataire, les OAT à 10 ans se détendent de -1,7Pt et les Bunds de -1,2Pt, avec un 'spread' sous les 76 Pts. Outre-Atlantique, les T-Bonds de même échéance se tendent de +2,8Pts à 4,30%.



Sur le FOREX, l'euro grappille 0,1% face au billet vert, à 1,050$/E.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Bic a annoncé hier soir l'acquisition de Tangle Teezer, une marque de brosses à cheveux démêlantes de haute qualité pour 200 ME. Le groupe a aussi entamé un processus de transition visant à nommer un nouveau directeur général d'ici au 30 septembre 2025, alors que s'achèvent les mandats de Gonzalve Bich.



En amont de sa journée investisseurs, Sopra Steria affiche ses objectifs financiers pour 2028, notamment un taux de marge opérationnelle d'activité en amélioration entre 10 et 11%, ainsi qu'un retour sur capitaux employés avant impôt en progression à environ 20%.



Airbus Helicopters annonce avoir signé un contrat avec le ministère de l'Intérieur de Bahreïn, pour l'achat de neuf hélicoptères H145, qui seront exploités pour des missions de maintien de l'ordre et des services médicaux d'urgence dans le royaume.



Le groupe Seb fait part de la validation par l'initiative Science Based Targets (SBTi) de ses nouveaux objectifs accélérant la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) portant sur les scopes 1, 2 et 3, à horizon 2030 et 2050.



Enfin, TF1 annonce qu'après avoir sélectionné ses chaînes LCI, TMC et TFX le 24 juillet dernier, l'ARCOM a délivré, ce jour, leurs autorisations de diffusion sur la TNT pour une durée de dix ans, renouvelable pour une durée supplémentaire de cinq ans.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.