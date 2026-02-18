Paris et les autres places européennes en belle hausse malgré les tensions géopolitiques
Le marché parisien a pu compter sur la belle performance des valeurs bancaires comme Société Générale qui a terminé sur un gain de 3,35%, mais aussi sur le soutien de plusieurs poids lourds de la cote : Airbus ( 2,11%), Schneider Electric ( 2,69%), ou encore TotalEnergies ( 1,19%).
La défense recherchée avec les tensions géopolitiques
En outre, au niveau sectoriel, les valeurs du secteur de la défense se sont particulièrement illustrées un peu partout dans le monde. Selon des informations du média américain Axios, "l'administration Trump est plus proche d'une guerre majeure au Moyen-Orient que la plupart des américains ne le pensent". Parallèlement, les négociations entre la Russie et l'Ukraine n'auraient pas permis de faire des progrès et auraient même été écourtées. Les positions de Kiev et Moscou sont éloignées sur plusieurs points clés. Par conséquent des titres comme Thales et Safran se sont illustrés en France. En Italie, Leonardo a gagné 4,68%, et en Allemagne, Rheinmetall a progressé de 4,58%, compensant le lourd repli de 7,21% du titre Bayer.
Le géant allemand des produits pharmaceutiques et agrochimiques a dévoilé un plan d'indemnisation destiné à régler les litiges liés au Roundup aux Etats-Unis, qui passera par une augmentation de la provision et des passifs pour litiges de 7,8 à 11,8 milliards d'euros.
Des statistiques à la pelle...
Au niveau de la macro-économie, les indicateurs ont été nombreux aujourd'hui. En France, l'inflation du mois de janvier a reculé de 0,3%, conformément à une première estimation de l'Insee, portant la variation en rythme annuel à 0,3%, contre 0,8% en décembre.
Aux Etats-Unis, les nouvelles ont été globalement encourageantes, notamment dans l'immobilier. En décembre, les mises en chantier et le nombre de permis de construire attribué ont tous les deux été supérieures aux attentes.
En outre, les commandes de biens durables préliminaires, toujours au mois de décembre, ont moins reculé que prévu. Elles se sont affaissées de 1,4%, là où les analystes redoutaient une baisse de 1,8%.
Enfin, la production industrielle, toujours au pays de l'Oncle Sam a augmenté de 0,7% le mois dernier, contre une prévision à 0,4%.
Les investisseurs surveilleront ce soir après la clôture des bourses européennes les Minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Dans ce résumé détaillé du dernier FOMC (federal open market committee), les intervenants essaieront de déceler des indices sur la politique monétaire américaine future.
A ce propos, Kevin Hassett, le conseiller économique de la Maison-Blanche, a indiqué "nous pensons qu'il y'a beaucoup de marge de manoeuvre pour que la Fed baisse ses taux".
Sur le marché des devises, l'euro recule (-0,35%) face au billet vert et se négocie contre 1,1813 dollar.
Pétrole et métaux précieux en hausse
Le regain de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis provoque une forte hausse des cours du pétrole. A Londres, le Brent de la Mer du nord grimpe de 3,27%, à 69,54 dollars, tandis que le WTI à New York s'apprécie de 3,40%, à 64,33 dollars.
Tendance également haussière pour les métaux précieux avec une once d'or qui prend 2,88%, à 4 998 dollars. Celle d'argent n'est pas en reste avec un bond de 7,74%, à 77,96 dollars.
