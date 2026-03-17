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Paris et Berlin tentent de relancer le programme de chasseur européen FCAS
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 19:18

La France et l'Allemagne cherchent à surmonter les tensions autour du programme de système de combat aérien du futur, fragilisé par des désaccords industriels entre Dassault Aviation et Airbus.

Les dirigeants français et allemand doivent aborder les difficultés du programme FCAS en marge d'un sommet de l'Union européenne. Ce projet de défense, estimé à 100 milliards d'euros et mené avec l'Espagne, vise à développer d'ici 2040 un système de combat aérien de nouvelle génération combinant avions de chasse et drones interconnectés. Toutefois, les discussions sont actuellement bloquées par un différend industriel majeur entre Dassault Aviation et Airbus sur la gouvernance et la répartition des responsabilités.

Le principal point de friction concerne la phase suivante du programme, notamment la conception d'un démonstrateur. Dassault réclame un contrôle accru sur le développement du chasseur principal et sur le choix des fournisseurs, tandis qu'Airbus défend le maintien d'une stricte parité entre partenaires. Ces divergences ont fortement dégradé les relations entre les deux groupes, alimentant des doutes sur la poursuite du projet malgré l'engagement politique affiché par Paris et Berlin.

Le président Emmanuel Macron a récemment minimisé ces tensions, estimant que les différends industriels ne devaient pas dicter les choix stratégiques des États. Un éventuel échec du FCAS pourrait toutefois rebattre les cartes de l'industrie de défense européenne, déjà fragmentée. L'Allemagne est engagée dans un programme concurrent avec le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie, tandis que la Suède pourrait apparaître comme un partenaire alternatif en cas d'abandon du projet.

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