Paris: en repli limité malgré les tensions USA/Chine information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 17:57









(CercleFinance.com) - Après avoir cédé jusqu'à plus de 1%, la Bourse de Paris parvient à limiter ses pertes et à clore la séance sur un recul limité de 0,19%, à 7737 points, pénalisée par Stellantis (-4,8%) et Publicis notamment (-3,8%).



La bourse de Paris aligne néanmoins une 5ème séance de baisse consécutive mais le mois de juin ne démarre pas si mal vu le contexte géopolitique et les tensions sino-américaines.



Donald Trump accuse la Chine de violer les règles provisoires fixées le mois dernier à Genève, notamment sur les exportations de terres rares.



Il s'agit probablement d'une riposte à l'embargo sur les 'puces' haute performance vers la Chine: le ministère chinois du Commerce a notamment cité les mesures américaines limitant les exportations de puces d'IA et la récente révocation des visas pour les étudiants chinois.



Pékin affirme en outre que Washington a 'gravement compromis' le consensus atteint lors des négociations menées en Suisse.



A la dégradation des relations commerciales entre les deux puissances mondiales s'ajoute maintenant une crise diplomatique dans la foulée des déclarations de Pete Hegseth, le ministre de la défense américain, qui a accusé la Chine de se préparer 'à potentiellement utiliser la force militaire' en Asie-Pacifique.



Là encore, Pékin a réagi en déclarant que les Etats-Unis cherchaient à déstabiliser la région et à semer le trouble, constituant de son point de vue la 'plus grande menace' pour la paix.



Les différends diplomatiques persistants entre Washington et Pékin pourraient encore éloigner les investisseurs des actions, voire être à l'origine de nouvelles secousses sur les marchés, préviennent les analystes.



La résurgence des tensions entre les Etats-Unis et la Chine risque par ailleurs de reléguer au second plan les nombreux rendez-vous économiques au programme dans les jours à venir.



Côté chiffres 'macro', la croissance de l'activité du secteur manufacturier américain a accéléré en mai, de 50,2 vers 52, montrent lundi les résultats de l'enquête PMI réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achats.



Dans son rapport, S&P Global attribue cependant ce regain d'activité à la crainte de voir les prix des matières premières s'envoler avec la mise en place des nouvelles barrières douanières imposées par l'administration Trump.



Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, juge que cette hausse dissimule en effet des signaux 'plus inquiétants' au sein du secteur manufacturier américain.



Selon lui, la progression des nouvelles commandes et l'augmentation de l'activité des fournisseurs s'expliquent en grande partie par une accumulation exceptionnelle des stocks.



Cette dynamique serait alimentée par un renforcement de la demande dû au fait que les fabricants et leurs clients cherchant à se prémunir contre d'éventuelles pénuries et hausses des prix sur fond de surtaxes douanières à venir sur les importations vers les Etats-Unis.



PMI également en France : les indices définitifs mesurant l'activité dans le secteur manufacturier s'améliorent un peu à la faveur d'un redémarrage de la production, selon la version définitive de l'indice PMI publiée lundi.



A 49,8, contre 48,7 en avril, l'indice des acheteurs PMI HCOB, produit par S&P Global, s'est redressé pour un cinquième mois consécutif et s'est établi à un niveau très proche de la barre de 50 de la neutralité entre récession et expansion.



Les dernières données sur l'inflation de la zone euro, attendues demain, devraient quant à elles confirmer la tendance au ralentissement des pressions sur les prix, renforçant les anticipations d'un assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) ce jeudi.



Selon les professionnels, l'institution basée à Francfort pourrait, au-delà d'une baisse de taux de 25 points de base, signaler d'autres réductions à venir, dans un contexte de risques croissants pour la croissance économique.



Sur l'obligataire, le mois de juin commence sur une dégradation de +2,3Pts à +5Pts sur les T-Bonds de maturités de 10 à 30 ans (4,435% et 4,971% respectivement).

En Europe, les OAT et les Bunds se dégradent de +1Pt à 3,18% et 2,5200% respectivement





