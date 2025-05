Paris débute la semaine dans le rouge, Eutelsat en vedette

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé alors que la semaine sera riche en rendez-vous économiques, à commencer par la décision de la Fed. Wall Street est attendu dans le rouge après une longue série de séances de hausse. La séance est aussi marquée par la baisse du pétrole alors que l’Opep+ va de nouveau accroître sa production en juin. A Paris, Eutelsat a annoncé l’arrivée d’un nouveau directeur général. Vers 12h15, l’indice CAC 40 perd 0,61% à 7724 points tandis que le DAX40 gagne 0,45% à 23192 points. La Bourse de Londres est fermée ce lundi.

En Europe, Shell (-1,82% à 28,70 euros) enregistre la plus forte baisse au sein de l'indice AEX 25 après l'annonce samedi par Bloomberg d'une possible fusion entre la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise et son concurrent britannique BP. " Shell travaille avec des conseillers pour évaluer une éventuelle acquisition de BP, bien qu'elle attende de nouvelles baisses des cours du pétrole avant de décider de poursuivre ou non une offre, selon des personnes proches du dossier ", a fait savoir le média financier américain.

En net repli à l’ouverture, l’action Eutelsat bondit désormais 13,363% à 4,545 euros après la nomination de Jean-François Fallacher au poste de directeur général. Le titre de l’opérateur de satellites s'était envolé dans les dernières minutes de la séance de vendredi dans de forts volumes pour finalement gagner 12%. Le directeur général d'Orange France remplacera le 1er juin, Eva Berneke, qui dirige l'entreprise depuis janvier 2022. En Bourse, Eutelsat a connu un début d’année très favorable, le contexte géopolitique ayant remis en lumière le caractère stratégique du secteur.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice Sentix de la confiance des investisseurs de la zone euro est ressorti à -8,1 en mai après -19,5 en avril, sachant qu’il était anticipé à -14,9.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour les services et composite en avril seront publiés à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour les services en avril.

Vers 12h00, l'euro progresse de 0,36% à 1,1336 dollar.