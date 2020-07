Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris, Berlin et Rome réclament l'arrêt des combats en Libye Reuters • 18/07/2020 à 21:22









PARIS, 18 juillet (Reuters) - La France, l'Allemagne et l'Italie réclament l'arrêt des combats en Libye et demandent au pays étrangers soutenant les belligérants de cesser de leur livrer des armes. "Nous partageons de graves préoccupations concernant la montée des tensions militaires dans ce pays et le risque accru d'une escalade régionale", écrivent samedi le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et le président du Conseil Italien Giuseppe Conte après s'être réunis à Bruxelles en marge du Conseil européen. "Nous demandons donc à toutes les parties libyennes et à leurs soutiens étrangers de cesser immédiatement les combats et de mettre un terme à l'escalade militaire en cours à travers le pays", ajoute le texte. Les trois pays exhortent en outre les soutiens étrangers des belligérants à respecter pleinement l'embargo sur les armes établi par le Conseil de sécurité des Nations unies. La France, l'Allemagne et l'Italie sont prêtes à recourir à des sanctions si les violations de cet embargo se poursuivent lit-on dans le communiqué. (Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.