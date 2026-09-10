Paris adoube le programme VORTEX, une bonne nouvelle pour Dassault Aviation

L'avionneur tricolore peut avoir le sourire : son projet visant à renforcer les compétences européennes et l'autonomie d'action dans l'espace, pour des missions aussi bien civiles que militaires, a été adoubé par Paris.

Dassault Aviation annonce ce matin avoir reçu le soutien de l'Elysée au projet VORTEX, soit un avion spatial réutilisable adapté aux missions orbitales civiles et militaires. Son développement doit permettre de renforcer les compétences et les capacités d'action de l'Europe dans le domaine spatial.

La décision de la France a été dévoilée par Emmanuel Macron à l'occasion du Sommet International sur l'Espace organisé hier et aujourd'hui à Paris.

Conçu par Dassault Aviation, qui intervient comme architecte et intégrateur global du VORTEX, le programme sera développé dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise allemande OHB, annoncé en mai dernier. Plusieurs acteurs européens de l'aéronautique et du spatial ont également rejoint le projet, notamment APCO Technologies, MT Aerospace, Sener, Sonaca et Space Cargo Unlimited.

Eric Trappier, dirigeant de Dassault Aviation, estime que le soutien français doit inciter plusieurs pays, dont l'Allemagne, à rejoindre cette ambition européenne pour assurer "la maîtrise de la mobilité dans l'espace".

En fin de matinée, le titre Dassault Aviation progressait de 0,4% à la Bourse de Paris.