Paref: renouvellement d'un bail avec extension à La Défense

(AOF) - Paref, propriétaire de 6 étages dans la partie haute de la tour Franklin, sur le parvis de La Défense, annonce la signature d'un renouvellement de bail avec une extension significative. "La filiale d'un groupe bancaire français majeur" a choisi de renforcer et consolider son implantation au sein de la tour et porte, dans le cadre d'un accord avec Paref, ses espaces de travail à plus de 4 000 mètres carrés en prenant un plateau complémentaire de 2 000 mètres carrés situé au 20ème étage de la tour. Cette extension, faisant l'objet d'une rénovation complète, sera livrée courant décembre.

AOF - EN SAVOIR PLUS