PAREF : PAREF signe un financement durable pour le refinancement du Groupe

PAREF annonce avoir signé ce jour un financement corporate d'un montant total de 90 millions d'euros. Ce financement - composé d'un prêt de 50 millions d'euros pour une maturité de 5 ans et d'une ligne de crédit disponible confirmée de 40 millions d'euros pour une maturité de 4 ans – permet au Groupe de refinancer sa dette et de poursuivre les projets de développement en cours et à venir.

PAREF a opté pour un financement durable, en ligne avec ses convictions et sa stratégie ESG « Create More ». Il s'agit en l'occurrence d'un « Sustainabilty-Linked Loan » (SLL), disposant d'un cadre de financement durable (ESG Framework) autour d'Indicateurs Clés de Performance tels que la réduction d'émission carbone et la labélisation d'actifs, ainsi que les Cibles de Performance de Durabilité durant la période du financement.

Ce cadre, évalué par EthiFinance, une agence indépendante de notation experte en matière de finance et de développement durable, est aligné aux principes de la Loan Market Association (LMA).

Ce financement durable est octroyé par HSBC Continental Europe qui a agi en tant que Coordinateur, Arrangeur, Arrangeur ESG et Agent, Crédit Agricole Ile-de-France qui a agi en tant qu'Arrangeur et Arrangeur ESG, et Caisse d'Epargne Bretagne – Pays de Loire, assistés par leurs conseils Gide Loyrette Nouel et 14 Pyramides notaires. PAREF est conseillé par Allen & Overy et Wargny Katz Notaires.

« Nous sommes ravis d'annoncer la signature de ce refinancement, qui permet au Groupe PAREF de continuer à mettre en œuvre sa stratégie de croissance durable en France et au niveau européen. Le choix d'un financement durable traduit concrètement la stratégie ESG de PAREF, qui se déploie dans l'ensemble des activités et projets du Groupe . Nous remercions chaleureusement nos partenaires bancaires HSBC et Crédit Agricole Ile-de-France pour leur confiance renouvelée, et Caisse d'Epargne Bretagne – Pays de Loire pour leur accompagnement, ainsi que tous les conseils pour leur diligence dans la réalisation de cette opération structurante. »

Jia Wang – Directrice Financière

Agenda financier

22 février 2024 : Résultats Annuels 2023

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu. Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.Au 30 juin 2023, le Groupe PAREF gère plus de 3,0 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

Groupe PAREF

Samira Kadhi

+33 7 60 00 59 52

samira.kadhi@paref.com Citigate Dewe Rogerson

Yoann Besse / Marlène Brisset

+33 6 63 03 84 91 / +33 6 59 42 29 35

Paref@citigatedewerogerson.com