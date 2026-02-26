PAREF : PAREF renforce ses fondamentaux et engage son recentrage stratégique

RÉSULTATS ANNUELS 2025

PAREF renforce ses fondamentaux et engage son recentrage stratégique

Activité immobilière pour compte propre : un portefeuille en transition dans un marché exigeant

174 M€ d'actifs détenus en propre, en retrait de 6,4% par rapport au 31 décembre 2024

d'actifs détenus en propre, en retrait de 6,4% par rapport au 31 décembre 2024 Taux d'occupation financier en progression à 76,4%

Activité de gestion pour compte de tiers : résilience des encours impactés par un marché sous contrainte

Actifs sous gestion pour compte de tiers : 2,9 Mds€, stable sur l'exercice

Commissions de gestion : 17 M€, en baisse de 7,2%

en baisse de 7,2% Collecte brute : 29 M€ en recul de 16,0%, impactée par un marché polarisé avec des flux entrants très concentrés sur certaines SCPI

Développements opérationnels et stratégiques : un portefeuille ajusté et optimisé

Cession d'un entrepôt à Aubergenville (78) à un prix aligné avec les évaluations indépendantes, conformément au programme de cession des actifs non stratégiques.

Signature d'un bail de 10 ans - dont 6 ans fermes, sur Tempo avec Mon Marché, spécialiste dans la vente de produits frais.

Pilotage rigoureux des portefeuilles SCPI par PAREF Gestion : Poursuite de la rotation des portefeuilles avec notamment 48 M€ de cessions Performances solides de la gamme de SCPI



Obtention du permis de construire pour le projet NAU! à Francfort, un programme mixte innovant et durable de 34 800 m 2 , représentant une avancée majeure dans le processus de restructuration de l'actif.

Poursuite de la stratégie ESG « Create More », pilotage et reporting renforcés et récompensés.

Dividende 2025

Conformément à l'avenant au contrat de financement signé en octobre 2025 dans le cadre d'un waiver du covenant ICR, suspension temporaire du dividende pour l'exercice 2025. Compte tenu des résultats statutaires de PAREF en 2025, pas d'obligation de verser un dividende au titre de l'exercice 2025 dans le cadre du régime SIIC.

Perspectives 2026 : poursuite du recentrage stratégique

Recentrage sur les activités du Groupe, autour de ses métiers historiques : Asset Management, Fund Management et Investissement.

Définition d'une trajectoire autour de quatre piliers complémentaires (détaillés en partie 7) pour le rétablissement progressif des équilibres financiers et opérationnels. Concentration des efforts avec comme priorité l'amélioration durable du ratio ICR et la protection des cash-flows.

2025 marque une étape structurante pour PAREF. Dans un marché en transition, nous avons recentré nos activités sur nos métiers à valeur ajoutée et renforcé notre discipline financière. Cette transformation pose les bases d'un Groupe plus lisible, davantage orienté vers les revenus récurrents.

En 2026, nous abordons une nouvelle phase : améliorer nos équilibres financiers, accélérer le développement sélectif de notre plateforme européenne et créer les conditions d'une génération de valeur pérenne pour l'ensemble de nos actionnaires.

Antoine Castro

Président & Directeur Général de PAREF

En 2025, le marché immobilier a confirmé l'importance d'une gestion sélective et durable. Le Groupe PAREF a continué à faire preuve de discipline : arbitrages maîtrisés, maintien des performances de nos véhicules, sécurisation de nouveaux locataires et avancées majeures sur nos projets de développement en Europe.

En 2026, nous restons pleinement engagés pour le déploiement de stratégies d'investissement élargies au sein de nos fonds, et pour nos mandats. Le renforcement sur le secteur de la santé viendra notamment appuyer cette dynamique. Nous poursuivrons nos efforts pour soutenir la résilience de nos portefeuilles tout en mettant en œuvre nos engagements ESG, afin d'accompagner les évolutions structurelles du secteur et les attentes de nos clients.

Anne Schwartz

Directrice Générale Déléguée de PAREF et Directrice Générale de PAREF Gestion

Le Conseil d'Administration, réuni le 26 février 2026, a arrêté les comptes consolidés au 31 décembre 2025. Les procédures d'audit par les commissaires aux comptes sont en cours.

1 – Une activité opérationnelle résiliente

1.1 Patrimoine sous gestion

Les actifs sous gestion du Groupe représentent près de 3,1 Mds€ au 31 décembre 2025, stables par rapport au 31 décembre 2024.

En M€ 31/12/2024 31/12/2025 Evolution en % 1. Gestion pour compte propre Actifs détenus en propre par PAREF 173 161 -7,0 % Participations détenues par PAREF [1] 13 13 0,4 % Total patrimoine PAREF 186 174 -6,4 % 2. Gestion pour compte de tiers Gestion de fonds 2 549 2 476 -2,9 % Gestion sous mandats 971 1 074 10,5 % Retraitements [2] -601 -607 1,1 % Total patrimoine géré pour compte de tiers 2 920 2 942 0,8 % Retraitements [3] -13 -13 0,4 % 3. PATRIMOINE TOTAL GERE 3 092 3 103 0,3 %

1.2 Activité immobilière pour compte propre : ajustements de valeur et transition opérationnelle

Au 31 décembre 2025, PAREF détient :

6 actifs en propre, principalement des actifs de bureaux du Grand Paris ;

des participations minoritaires dans des SCPI/OPPCI.

Valeur du patrimoine immobilier en recul

La valeur du patrimoine de PAREF s'établit à 174 M€ au 31 décembre 2025, en recul de 6,5%, à périmètre constant, par rapport à fin 2024. Il se compose de 161 M€ [4] (-7% à périmètre constant) pour les 6 actifs immobiliers représentant une surface locative de 63 748 m², et de 13 M€ de participations financières dans des fonds gérés par le groupe.

L'évolution du patrimoine immobilier s'explique principalement par :

des frais et travaux d'amélioration réalisés pour 1,5 M€, notamment sur les étages dans la Tour Franklin ;

une linéarisation des actifs et passifs attachés aux immeubles de placement pour environ 0,7 M€ ;

un ajustement des valeurs en portefeuille pour -10,3 M€, principalement lié à la hausse des taux de capitalisation du marché pour les actifs de bureaux et à certaines révisions à la baisse des loyers potentiels ; et

une cession d'un actif à Aubergenville pour -3,9 M€, conformément à la stratégie d'arbitrage.

Portefeuille détenu par PAREF en transition

Le taux d'occupation financier (TOF) du portefeuille s'affiche à 76,4 %, en hausse par rapport à 74,4% au 31 décembre 2024, porté par la signature d'un bail sur l'actif parisien Tempo, portant sur l'espace commercial de 560 m².

La maturité moyenne pondérée des baux (WALB) s'élève à 4,23 ans, contre 4,85 ans fin 2024.

L'échéancier des baux sur le patrimoine détenu en propre est le suivant :

Des revenus locatifs nets en retrait

Les revenus locatifs nets des actifs de PAREF s'établissent à 6,3 M€ au 31 décembre 2025, en retrait de -19% par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution est notamment due à la vacance stratégique sur Croissy-Beaubourg, à la rotation des locataires et la franchise de loyers accordée dans le cadre de l'extension de bail sur la Tour Franklin à La Défense. Les loyers à périmètre constant sont en baisse de 10,9%.

Le taux de rendement brut moyen des actifs détenus en propre s'établit à 5,9% contre 5,5% fin 2024.

Début juillet 2025, PAREF a conclu la signature d'un bail sur son actif parisien Tempo avec Mon Marché, spécialiste dans la vente de produits frais, portant sur l'espace commercial situé au rez-de-chaussée. Ce bail, d'une durée de 10 ans dont 6 ans fermes, est d'ores et déjà entré en vigueur.

1.3 Activité de gestion pour compte de tiers : un développement stratégique dans un marché contrasté

Le Groupe s'appuie sur ses deux filiales, PAREF Gestion et PAREF Investment Management, qui apportent leur savoir-faire aux investisseurs institutionnels et aux particuliers en proposant des services couvrant l'ensemble de la chaine de valeur des actifs et des fonds immobiliers.

Gestion de fonds : une plateforme européenne résiliente dans un marché en transition

Type Actifs sous gestion

(M€)

31/12/2024 Actifs sous gestion

(M€)

31/12/2025 Evolution en % SCPI 1 845 1 767 -4,2 % OPPCI 80 77 -2,9 % Autres FIA 624 631 1,0 % Total 2 549 2 476 -2,9 %

En 2025, le marché des SCPI est resté polarisé, entre d'une part un petit nombre de véhicules captant l'essentiel de la collecte, et de l'autre les acteurs affichant des enjeux en matière de revalorisation et de liquidité. Le marché a également observé l'arrivée de nombreux véhicules d'investissement - avec une tendance marquée pour les stratégies dites "diversifiées".

Dans ce contexte, PAREF Gestion est structuré pour saisir le retour au développement de son activité de gestionnaire de fonds, fruit d'un travail de transformation initié par la direction et l'ensemble des équipes. Portée par la dynamique historique de l'offre de PAREF Gestion, la gamme de SCPI apporte aujourd'hui aux investisseurs des propositions d'investissement immobilier diversifiées, attractives et durables, en adéquation avec le nouveau paradigme immobilier.

En 2025, les SCPI gérées par PAREF Gestion affichent des performances majoritairement stables, soutenues par une gestion active combinant arbitrages, acquisitions ciblées et maîtrise des équilibres financiers.

Le Groupe a poursuivi la gestion dynamique des portefeuilles en procédant à des arbitrages pour 48 M€ sur l'exercice 2025, dont notamment :

20,3 M€ pour Novapierre Résidentiel

12,7 M€ pour PAREF Prima

7,8 M€ pour Novapierre 1

6,9 M€ pour PAREF Hexa

Les souscriptions brutes collectées sur les fonds SCPI au cours de l'exercice 2025 s'affichent à 29 M€, en retrait de 16% par rapport à l'exercice précédent. Ce recul s'inscrit dans une tendance générale, marquée par une concentration accrue des flux de collecte et une prudence des investisseurs face aux évolutions du marché.

Gestion sous mandat : consolidation de l'activité et nouveaux mandats institutionnels

L'année 2025 a été marquée par la mise en œuvre du mandat confié par Parkway Life REIT , signé fin 2024 pour une durée de cinq ans et portant sur un portefeuille de 11 maisons de retraite valorisé à plus de 110?M€. Cette première année a permis d'assurer une prise en main opérationnelle efficiente du portefeuille. ?

En Allemagne, le Groupe PAREF a obtenu en avril 2025 un permis de construire pour la restructuration totale de l'actif à usage mixte NAU! situé à Francfort et d'une superficie de 34 800 m². Ce concept novateur d'usage urbain à forte valeur ajoutée mise sur une mixité d'usages et vise les standards les plus élevés en matière de durabilité.

Ce nouveau jalon marque une première étape structurante dans le développement du projet et vient consolider l'expertise de PAREF en matière de restructuration et de rénovation d'actifs immobiliers en Europe.

Fin 2025, le Groupe s'est vu confier la gestion d'un immeuble situé à Berlin Friedrichshain , destiné à faire l'objet d'un repositionnement complet. Le plan d'action prévoit la reprise opérationnelle du site, la commercialisation des surfaces vacantes ainsi que la mise en œuvre d'un programme structurant de travaux.

Ces partenariats illustrent la capacité du Groupe à accompagner des investisseurs institutionnels internationaux dans leurs stratégies d'expansion en Europe et posent les bases d' une relation durable .

Des commissions de gestion et des commissions de souscription impactées

Les commissions de gestion (intégrant les commissions d'arbitrage) s'élèvent à 16,8 M€, en baisse de 7% par rapport à l'exercice 2024. Ce retrait s'explique notamment par des commissions d'investissement ponctuellement enregistrées en 2024, tandis que les commissions récurrentes restent positives (+1%).

Les commissions de souscription brutes s'élèvent à 2,8 M€, en recul de 16% par rapport à l'exercice 2024, dans un marché des SCPI marqué par une polarisation de la collecte.

2 – Un résultat opérationnel courant fortement impacté

Le résultat opérationnel courant est de 1,9 M€ sur l'exercice, en retrait de 57% par rapport à 2024. Ceci s'explique notamment par :

des revenus locatifs nets à 6,3 M€, en recul de 19% en raison de la vacance sur 2 actifs ;

des revenus des commissions à 19,7 M€, en baisse de 9% par rapport à 2024, sous l'effet de la baisse des commissions de gestion et d'une collecte 2025 qui reste concentrée sur un nombre limité de SCPI ;

des rémunérations d'intermédiaires à 5,8 M€, en baisse de 7%, partiellement corrélées au volume de la collecte ;

des charges générales d'exploitation à 16,4 M€, en baisse de 4% par rapport à l'exercice précédent, notamment contribué par l'effort sur les frais de personnels.

Au-delà des éléments ci-dessus, les points suivants ont également contribué au résultat net :

la variation de la juste valeur des immeubles qui s'établit à -10,3 M€ au 31 décembre 2025, principalement en raison de la hausse des taux de capitalisation du marché générant un impact négatif sur la valorisation des immeubles ;

le coût de l'endettement financier qui s'élève à 3,9 M€, contre 3,6 M€ en 2024, dû notamment aux coûts des instruments de couverture de taux plus favorables, au titre du précédent financement, échus fin février 2024 ;

le résultat de la quote-part des sociétés mises en équivalence de 0,6 M€ contre -0,6 M€ en 2024, lié à une évolution plus favorable de la valeur des actifs détenus au sein de l'OPPCI Vivapierre.

3 – La gestion des ressources financières

Le Groupe PAREF fait état d'une gestion rigoureuse de ses besoins et engagements à court terme.

Le montant nominal de la dette financière brute tirée du groupe PAREF ressort à 78 M€, contre 77 M€ au 31 décembre 2024, dont 73% couverte par des instruments dérivés de couverture ;

financière brute tirée du groupe PAREF ressort à 78 M€, contre 77 M€ au 31 décembre 2024, dont par des instruments dérivés de couverture ; Le ratio d'endettement (LTV) ressort à 35%, contre 31% au 31 décembre 2024 ;

(LTV) ressort à 35%, contre 31% au 31 décembre 2024 ; Le coût moyen de la dette tirée s'élève à 4,66% au 31 décembre 2025, contre 4,32% au 31 décembre 2024 ;

tirée s'élève à 4,66% au 31 décembre 2025, contre 4,32% au 31 décembre 2024 ; La maturité moyenne résiduelle de la dette s'établit à 2,5 ans au 31 décembre 2025, contre 3,5 ans fin 2024 ;

de la dette s'établit à 2,5 ans au 31 décembre 2025, contre 3,5 ans fin 2024 ; La liquidité du Groupe PAREF s'élève à 12,6 M€ : une trésorerie disponible de 8,1 M€, et une ligne de crédit disponible de 4,5 M€.

Comme annoncé le 29 septembre 2025, le Groupe PAREF a obtenu un accord de dérogation (« waiver ») de l'ensemble de ses partenaires bancaires, portant sur la suspension temporaire de son covenant lié au ratio ICR (« covenant holiday ») pour les tests au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2025.

Ce waiver avait été sollicité au regard de la baisse transitoire à 1,05x du ratio ICR notamment liée au recul des revenus locatifs du groupe, conjuguée à la diminution des commissions de souscription sur les fonds SCPI. L'accord prévoit une réinitialisation du covenant (« covenant reset »), fixant les nouveaux seuils à 1,20x au 30 juin 2026 et 1,50x à partir du 31 décembre 2026.

Dans ce cadre, PAREF s'est engagé à suspendre la distribution de dividendes jusqu'au rétablissement du ratio ICR, hors obligation de distributions requises dans le cadre du régime SIIC, conformément aux dispositions applicables de l'article 208 C du Code général des impôts. Une sûreté additionnelle a par ailleurs été mise en place, via l'hypothèque des actifs de Dax et Saint Paul Les Dax ainsi qu'une annulation partielle de la ligne de crédit pour 7,5 M€ sur 13 M€ non tirés.

Enfin, l'ensemble des autres ratios financiers respecte les covenants au 31 décembre 2025 :

Type 31/12/2024 31/12/2025 Covenant LTV 31 % 35 % <50% DFS 23 % 29 % <40% Valeur de patrimoine consolidée 223 M€ 200 M€ >100 M€

4 – Actif net réévalué EPRA en recul sur l'exercice

La Valeur Nette de Reconstitution EPRA ( Net Reinstatement Value/NRV ) s'élève à 91,4 € par action, en recul de 15,6 % par rapport au 31 décembre 2024.

L'évolution s'explique principalement par :

un résultat net consolidé négatif de -7,8€ par action (incluant la variation de juste valeur des immeubles de placement à périmètre constant de -7,3€ par action) ;

la distribution de dividendes en 2025 de -1,5€ par action ;

la baisse sur la valorisation des autres actifs non courants, soit -6,5€ par action ;

la variation de juste valeur des instruments financiers pour -0,4€ par action ; et

l'évolution des droits de mutation pour -0,3€ par action.

Conformément aux recommandations de l'EPRA (« Best Practices Recommandations »), les indicateurs d'ANR EPRA sont déterminés notamment à partir des capitaux propres consolidés en normes IFRS, de la valeur de marché de la dette et des instruments financiers.

EPRA NRV (Valeur nette de reconstitution) - en K€ 31/12/2024 31/12/2025 Evolution en % Capitaux propres IFRS - Part du groupe 111 708 98 151 -12,1 % Inclut / Exclut Instrument hybride ANR dilué 111 708 98 151 -12,1 % Inclut Réévaluation des immeubles de placement Réévaluation des immeubles en restructuration Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds de commerce de PAREF Gestion) [5] 36 203 26 337 -27,3 % Réévaluation des contrats de crédit-bail Réévaluation des stocks ANR dilué à la juste valeur 147 911 124 488 -15,8 % Exclut Impôts différés liés à la plus-value latente des immeubles de placement Juste valeur des instruments financiers 1 312 817 -37,7 % Ecart d'acquisition résultant des impôts différés Ecart d'acquisition inscrit au bilan n.a. n.a. Actifs incorporels n.a. n.a. Inclut Juste valeur des dettes n.a. n.a. Réévaluation des actifs incorporels Droits de mutation 14 079 13 201 -6,2 % ANR 163 302 138 507 -15,2 % Nombre d'actions totalement dilué 1 508 425 1 515 303 ANR par action (en €) 108,3 € 91,4 € -15,6 %

5 – Poursuite de la stratégie ESG « Create more »

En 2025, PAREF poursuit le déploiement de sa stratégie ESG et confirme des avancées en matière de performance environnementale, de transparence et de gestion responsable.

Certification & labellisation pour un portefeuille plus responsable

PAREF poursuit ses démarches en matière de performance environnementale et de gestion responsable de ses actifs. Sur l'actif The Go, situé à Levallois-Perret et déjà certifié BREEAM (catégorie : bâtiment rénové) lors de son développement, l'immeuble obtient désormais la certification BREEAM in Use – Very Good, reflétant les efforts continus menés sur le bâtiment.

Par ailleurs, la SCPI PAREF Hexa a finalisé son premier cycle de labellisation ISR (2022–2025), ayant atteint les objectifs qui avaient été définis. Le renouvellement du label ouvre une nouvelle phase, axée sur un renforcement progressif des engagements ESG et une trajectoire d'amélioration continue.

Des récompenses confirmant la stratégie ESG

En 2025, PAREF est pour la 2 ? année consécutive distingué par l'EPRA , du EPRA sBPR Silver Award , qui souligne l'alignement du Groupe avec les standards internationaux en matière de reporting extra?financier ainsi que son engagement continu en faveur de la responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance.

6 – Événement post clôture

Le 5 février 2026, le Groupe a annoncé la cession de SOLIA Paref, sa filiale dédiée au Property Management pour compte de tiers au Groupe RYZE (anciennement YARD REAAS). PAREF se focalise ainsi sur son cœur de métier : l'Asset Management, le Fund Management et l'Investissement. Tout en garantissant la continuité dans la qualité de service sur le patrimoine géré, cette opération permettra de déployer les ressources financières et opérationnelles du groupe vers ses activités les plus créatrices de valeur, confortant ainsi à long terme sa performance et sa rentabilité.

7 – Perspectives et priorités 2026 : stabilisation, discipline et relance sélective

Dans un environnement immobilier toujours exigeant et sélectif, PAREF privilégiera une approche prudente et ciblée du développement, en concentrant ses ressources sur ses métiers cœur : l'Asset management, le Fund management et l'Investissement.

La cession de SOLIA, intervenue début 2026, s'inscrit pleinement dans cette logique de simplification du modèle et de recentrage sur les activités à plus forte valeur ajoutée. Dans le même temps, le Groupe PAREF concentrera prioritairement ses efforts sur le rétablissement progressif de ses équilibres financiers et opérationnels, conformément aux engagements pris auprès de ses partenaires bancaires. L'amélioration durable du ratio ICR et la protection du cash-flow constituent les priorités immédiates du Groupe.

Cette trajectoire s'articule autour de quatre piliers complémentaires :

1. Activité foncière (REIT)

Réduction progressive de la vacance pour sécuriser des revenus locatifs, et poursuite d'arbitrages ciblés afin de réduire l'endettement et renforcer la flexibilité financière.

2. Gestion de fonds

Relance progressive de la collecte et renforcement du positionnement produits et des initiatives de distribution, afin de consolider une base de commissions plus robuste et plus diversifiée.

3. Investment Management institutionnel

Développement sélectif de nouveaux mandats et véhicules dédiés, privilégiant des commissions récurrentes pour une meilleure visibilité des cashflows , sans mobilisation significative du bilan.

4. Discipline financière et efficacité opérationnelle

Poursuite d'une gestion stricte des coûts et recherche d'optimisation opérationnelle, afin de restaurer durablement la marge de manœuvre financière et de construire / d'accompagner le développement sur des fondations solides.

Le Groupe poursuivra également la transformation de ses actifs et de ses fonds, dans le cadre de sa stratégie ESG «?Create More?» tout en maintenant une exigence élevée de performance et de transparence.

Fort de sa présence européenne et de son expertise opérationnelle, PAREF aborde 2026 avec discipline et sélectivité, dans l'objectif de transformer progressivement la phase actuelle de stabilisation en une trajectoire de croissance plus lisible, plus résiliente et créatrice de valeur.

Agenda financier

21 avril 2026 : Informations financières au 31 mars 2026

28 mai 2026 : Assemblée Générale Mixte

A propos du groupe PAREF

PAREF est un groupe européen, au service de la performance immobilière durable. Acteur de référence dans l'investissement et la gestion immobilière, le groupe gère au 31 décembre 2025 plus de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont les deux tiers situés hors de France.

Depuis plus de 30 ans, PAREF s'appuie sur le savoir-faire de ses équipes pour accompagner actionnaires, investisseurs, locataires et utilisateurs.

Fort de sa présence en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, PAREF déploie une approche qui conjugue objectifs de rentabilité, durabilité et satisfaction client. Le Groupe accompagne aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers, contribuant ainsi à la transformation du secteur immobilier.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

Groupe PAREF

Samira Kadhi

+33(7) 60 00 59 52

samira.kadhi@paref.com Agence Shan

Alexandre Daudin / Aliénor Kuentz

+33(6) 34 92 46 15 / +33(6) 28 81 30 83

paref@shan.fr

ANNEXES

Les chiffres figurant dans ces annexes ne sont pas audités

Résultats locatifs

Résultats locatifs sur le patrimoine détenu en propre (in k€) 31/12/2024 31/12/2025 Evolution en % Revenus locatifs bruts 8 455 7 132 -15,6 % Charges locatives refacturées 2 989 3 120 4,4 % Charges locatives, taxes et assurances (3 625) (3 957) 9,1 % Charges non récupérables (636) (837) 31,6 % Autres revenus 1 1 182,2 % Total revenus locatifs nets 7 819 6 296 -19,5 %

Résultat Net Récurrent EPRA au 31 décembre 2025

En K€ 31/12/2024 31/12/2025 Evolution en % RESULTAT NET CONSOLIDE PART DU GROUPE (5 386) (11 862) n.a. Ajustements (i) Variation de juste valeur des immeubles de placements et des autres actifs 5 380 10 288 91,2 % (ii) Gains/pertes sur cessions d'actifs ou de sociétés et autres cessions (11) (91) n.a. (iii) Gains ou pertes sur cessions d'actifs financiers — — (iv) Impôts sur les plus ou moins-values de cessions — — (v) Dépréciation d'écart d'acquisition/Ecart d'acquisition négatif — — (vi) Variation de juste valeur des instruments financiers et frais d'annulation des dérivés 279 — n.a. (vii) Coûts d'acquisition sur acquisitions de sociétés et autres intérêts — — (viii) Impôts différés résultant des ajustements — — (ix) Ajustement (i) à (viii) sur les sociétés détenues en partenariat 1 720 717 -58,3 % (x) Participations ne donnant pas le contrôle sur les ajustements — 0 RESULTAT NET RECURRENT EPRA 1 982 (948) n.a. Nombre moyen d'actions 1 508 510 1 513 519 RESULTAT NET RECURRENT PAR ACTION EPRA 1,31 € -0,63 € n.a.

Compte de résultat de l'exercice 2025

Compte de résultat consolidé détaillé (en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2025 Evolution en % Revenus locatifs bruts 8 455 7 132 -15,6 % Charges locatives refacturées 2 989 3 120 4,4 % Charges locatives, taxes et assurances (3 625) (3 957) 9,1 % Autres revenus 1 1 182,2 % Revenus locatifs nets 7 819 6 296 -19,5 % Revenus d'affaires sur commissions 21 528 19 682 -8,6 % -dont commissions de gestion 18 108 16 804 -7,2 % -dont commissions de souscription 3 420 2 878 -15,8 % Revenus sur commissions 21 528 19 682 -8,6 % Rémunération d'intermédiaires (6 240) (5 662) -9,3 % - dont honoraires de partenaires (4 178) (3 651) -12,6 % - dont honoraires de souscriptions (2 061) (2 010) -2,5 % Charges générales d'exploitation (17 091) (16 579) -3,0 % Amortissements et dépréciations (1 609) (1 842) 14,5 % Résultat opérationnel courant 4 407 1 896 -57,0 % Variation de juste valeur des immeubles de placement (5 380) (10 288) 91,2 % Résultat de cession des immeubles de placement 11 91 770,1 % Résultat opérationnel (962) (8 301) n.a. Produits financiers 934 77 -91,7 % Charges financières (4 498) (4 013) -10,8 % Coût de l'endettement financier net (3 563) (3 936) 10,5 % Autres produits financiers 237 43 -81,7 % Autres charges financières (4) — n.a. Variation de valeur des instruments dérivés (279) — n.a. Quote-part des sociétés mises en équivalence [6] (568) 621 n.a. Résultat net avant impôts (5 139) (11 573) n.a Charges d'impôts (247) (290) 17,3 % Résultat net consolidé (5 386) (11 862) n.a. Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle — — n.a. Résultat net consolidé part du Groupe (5 386) (11 862) n.a. Nombre moyen d'actions (non dilué) 1 508 510 1 513 519 Résultat net consolidé par action (part du Groupe dilué) -3,57 -7,84 119,5 % Nombre moyen d'actions (dilué) 1 508 510 1 513 519 Résultat net consolidé par action (part du Groupe dilué) -3,57 -7,84 119,5 %

Bilan Actif

BILAN ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2025 Actifs non courants Immeubles de placement 168 810 160 670 Immobilisations incorporelles 618 292 Immobilisations corporelles 1 706 1 112 Immobilisations financières 357 372 Titres mis en équivalence 12 985 13 474 Actifs financiers 1 078 982 Instruments dérivés — — Impôts différés actif — — Total actifs non courants 185 555 176 904 Actifs courants Stocks — — Clients et autres débiteurs 12 782 11 914 Autres créances et comptes de régularisation 1 975 1 446 Instruments dérivés — — Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 123 8 066 Total actifs courants 24 880 21 426 Actifs non courants détenus en vue de la vente 3 900 462 TOTAL DE L'ACTIF 214 334 198 792

Bilan Passif

BILAN PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2025 Capitaux propres Capital social 37 755 37 924 Primes liées au capital 42 193 40 024 Réserves de la juste valeur 88 (5) Variation de valeur des instruments de couverture (1 312) (817) Réserves consolidées 38 370 32 888 Résultat consolidé (5 386) (11 862) Capitaux propres – part du Groupe 111 708 98 151 Intérêts minoritaires — — Total des capitaux propres 111 708 98 151 PASSIF Passifs non courants Dettes financières, part à long terme 77 258 77 757 Instruments dérivés 1 312 817 Impôts différés passifs 41 17 Provisions 1 065 519 Total des passifs non courants 79 676 79 109 Passifs courants Dettes financières, part à court terme 351 403 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 524 10 108 Dettes fiscales et sociales 7 806 6 316 Autres dettes et comptes de régularisation 4 270 4 148 Total des passifs courants 22 950 20 974 Passifs non courants détenus en vue de la vente — 557 TOTAL DU PASSIF 214 334 198 792

Flux de trésorerie

FLUX DE TRESORERIE (en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2025 Flux d'exploitation Résultat net (5 386) (11 862) Dotations aux amortissements et provisions 1 607 588 Réévaluations à la juste valeur immeubles de placement 5 380 10 288 Réévaluations à la juste valeur des instruments dérivés 279 — Réévaluations à la juste valeur des actifs financiers — — Charges d'impôt 247 290 Plus ou moins-values de cession d'immobilisations net d'impôt (178) (91) Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 568 (621) Marge brute d'autofinancement après coût de l'endettement financier et avant impôt 2 518 (1 409) Coût de l'endettement financier net 3 563 3 936 Impôts payés (90) (182) Marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et après impôt 5 991 2 345 Variations du BFR 1 765 (634) Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles 7 756 1 711 Flux d'investissements Acquisition des immeubles de placement (6 641) (2 148) Autres acquisitions d'immobilisations (262) — Prix de cession des immeubles de placement 751 4 000 Augmentation des prêts et créances financières 4 (15) Cession d'immobilisations financières 169 — Variation des participations dans les sociétés mises en équivalence — — Produits financiers reçus — — Incidence des variations de périmètre — (19) Flux de trésorerie utilisés par les activités d'investissement (5 980) 1 818 Flux de financement Variation de capital — 273 Titres d'autocontrôle 4 11 Augmentation des emprunts bancaires 7 000 4 000 Variation des autres dettes financières — — Remboursement des dettes locatives (618) (764) Remboursements des emprunts — (3 000) Variation des concours bancaires (19) 58 Intérêts payés (3 274) (3 596) Frais d'émission d'emprunt (40) (297) Dividendes versés aux actionnaires et aux minoritaires (2 263) (2 273) Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement 790 (5 586) Augmentation / (Diminution) de la trésorerie 2 565 (2 057) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 7 558 10 123 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 10 123 8 066

EPRA NTA (Valeur nette de continuation) au 31 décembre 2025

EPRA NTA (Valeur nette de continuation) - en K€ 31/12/2024 31/12/2025 Evolution en % Capitaux propres IFRS -Part du groupe 111 708 98 151 -12,1 % Inclut / Exclut Instrument hybride ANR dilué 111 708 98 151 -12,1 % Inclut Réévaluation des immeubles de placement Réévaluation des immeubles en restructuration Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds de commerce de PAREF GESTION) [7] 36 203 26 337 -27,3 % Réévaluation des contrats de crédit-bail Réévaluation des stocks ANR dilué à la juste valeur 147 911 124 488 -15,8 % Exclut Impôts différés liés à la plus-value latente des immeubles de placement Juste valeur des instruments financiers 1312 817 -37,7 % Ecart d'acquisition résultant des impôts différés Ecart d'acquisition inscrit au bilan Actifs incorporels -618 -292 -52,7 % Inclut Juste valeur des dettes Réévaluation des actifs incorporels Droits de mutation 14 079 13 201 -6,2 % ANR 162 684 138 214 -15,0 % Nombre d'actions totalement dilué 1 508 425 1 515 303 ANR par action (en €) 107,9 € 91,2 € -15,4 %

EPRA NDV (Valeur nette de liquidation) au 31 décembre 2025

EPRA NDV (Valeur nette de liquidation) - en K€ 31/12/2024 31/12/2025 Evolution en % Inclut / Exclut Instrument hybride ANR dilué 111 708 98 151 -12,1 % Inclut Réévaluation des immeubles de placement Réévaluation des immeubles en restructuration Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds de commerce de PAREF GESTION) [8] 36 203 26 337 -27,3 % Réévaluation des contrats de crédit-bail Réévaluation des stocks ANR dilué à la juste valeur 147 911 124 488 -15,8 % Exclut Impôts différés liés à la plus-value latente des immeubles de placement Juste valeur des instruments financiers Ecart d'acquisition résultant des impôts différés Ecart d'acquisition inscrit au bilan Actifs incorporels Inclut Juste valeur des dettes 195 89 -54,0 % Réévaluation des actifs incorporels Droits de mutation ANR 148 105 124 578 -16,0 % Nombre d'actions totalement dilué 1 508 425 1 515 303 ANR par action (en €) 98,2 € 82,2 € -16,0 %

Autres indicateurs EPRA

Taux de vacance EPRA [9]

En K€ 31/12/2024 31/12/2025 Evolution en pts Revenus locatifs estimés sur l'espace vacant 3 245 2 916 Revenus locatifs estimés sur l'ensemble de portefeuille 12 746 12 369 Taux de vacance EPRA 25,5 % 23,6 % -1,89 pts

Taux de rendement EPRA

En % 31/12/2024 31/12/2025 Evolution en pts Taux de capitalisation net PAREF 5,36 % 5,29 % -0,07 pts Effet des droits et frais estimés -0,36 % -0,36 % +0,00 pts Effet des variations de périmètre -0,02 % -0,03 % -0,01 pts Rendement Initial Net EPRA [10] 4,98 % 4,90 % -0,08 pts Effet des aménagements de loyers 0,47 % 1,18 % +0,71 pts Rendement Initial Net Topped-Up EPRA [11] 5,45 % 6,08 % +0,63 pts

Investissements immobiliers réalisés

en K€ 31/12/2024 31/12/2025 Acquisition Développement [12] 6 965 488 CAPEX de maintenance 3 241 997 avec création de surface sans création de surfaces 3 241 997 avantages commerciaux Autres dépenses Intérêts capitalisés Total CAPEX 10 206 1 485 Différence entre CAPEX comptabilisés et décaissés -3 319 1 197 Total CAPEX décaissés 6 887 2 682

LTV (Loan to Value) EPRA

Groupe Intégration proportionnelle Combiné En milliers d'euros Quote-part des JVs Quote-part des

sociétés en mise en équivalence Intérêt minoritaires Inclut : Emprunts auprès des institutions financières 77 757 n.a. 8 844 n.a. 86 601 Billets de trésorerie n.a. 0 n.a. Hybrides (y compris obligations convertibles, actions de préférence, dettes, options, obligations perpétuelles) n.a. 0 n.a. Emprunts obligataires n.a. 0 n.a. Instruments dérivés de change (futures, swaps, options et forwards) n.a. 0 n.a. Dette courante nette [13] 7 231 n.a. 363 n.a. 7 593 Immeubles occupés par le propriétaire (dette) n.a. 0 n.a. Comptes courants (caractéristique capitaux propres) n.a. 0 n.a. Exclut : n.a. n.a. Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 066 n.a. 360 n.a. 8 426 Dette nette (A) 76 922 n.a. 8 847 n.a. 85 768 Inclut : Immeubles occupés par le propriétaire n.a. 0 n.a. Immeubles de placement à la juste valeur 160 670 n.a. 21 063 n.a. 181 733 Immeubles destinés à la vente n.a. 0 n.a. Immeubles en cours de développement n.a. 0 n.a. Immobilisations incorporelles [14] 27 609 n.a. 0 n.a. 27 609 Créances nettes n.a. 0 n.a. Immobilisations financières 1 355 n.a. 0 n.a. 1 355 Valeur totale des actifs (B) 189 634 n.a. 21 063 n.a. 210 698 Optionnel: Droits de mutation immobiliers 11 860 n.a. 1 559 n.a. 13 419 Valeur totale des actifs (y compris RETT) (C) 11 860 n.a. 1 559 n.a. 13 419 LTV (A/B) 40,6 % n.a. 42,0 % n.a. 40,7 % LTV (INCL. RETT) (A/C) (OPTIONNEL) 38,2 % n.a. 39,1 % n.a. 38,3 %

Ratios de coûts EPRA

Les ratios ci-dessous sont calculés sur le périmètre des actifs détenus en propre [15] par PAREF (incluant les mises en équivalence).

En K€ 31/12/2024 31/12/2025 Evolution en pts Inclus?: i. Frais généraux -1 912 -2 646 38,4 % ii. Charges sur immeubles iii. Charges locatives nettes des honoraires -3 625 -3 957 9,2 % iv. Honoraires de gestion nets des marges réelles/estimées v. Autres produits nets des refacturations couvrant les frais généraux vi. Quote-part de frais généraux et de charges des sociétés mises en équivalence -74 -59 -20,1 % Exclus?: vii. Amortissements des immeubles de placement viii. Charges du foncier 1 159 1 235 6,5 % ix. Charges locatives refacturées comprises dans les loyers 1 830 1 886 3,0 % Coûts (y compris coûts de vacance) (A) -2 623 -3 542 35,0 % x. Moins?: charges de vacance (charges locatives non récupérées) 671 659 -1,8 % Coûts (hors coûts de vacance) (B) -1 952 -2 883 47,7 % xi. Revenus locatifs moins charges du foncier 10 285 9 017 -12,3 % xii. Moins?: charges locatives refacturées comprises dans les loyers -1 830 -1 886 3,0 % xiii. Plus?: quote-part de revenus locatifs moins charges du foncier des sociétés mises en équivalence 1 603 1 809 12,8 % Revenus locatifs (C) 10 058 8 941 -11,1 % Ratio de coûts (y compris coûts de vacance) (A/C) 26,1 % 39,6 % +13,5 pts Ratio de coûts (hors coûts de vacance) (B/C) 19,4 % 32,2 % +128,4 pts

Glossaire

DFS (Dette Financière Sécurisée) : la dette financière sécurisée divisée par la valeur consolidée du patrimoine (incluant la valeur des titres de PAREF Gestion et les participations financières dans les fonds gérés par le Groupe)

ICR (Interest Coverage Ratio) : le résultat opérationnel courant divisé par les frais financiers consolidés hors frais de mise en place de financements.

Ratio d'endettement (LTV pour Loan to Value) : la dette nette consolidée tirée divisée par la valeur du patrimoine consolidé hors droits, incluant la valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion et les participations financières dans les fonds gérés par le Groupe

Taux de Distribution de la SCPI : le montant du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l'associé, versé au titre de l?année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) divisé par le prix de souscription au 1 er janvier de l'année N pour les SCPI à capital variable.

Taux d'occupation financier (TOF) : la division du montant total des loyers et indemnités d'occupation facturées (y compris les indemnités compensatrices de loyers) ainsi que des valeurs locatives de marché des autres locaux non disponibles à la location, par le montant total des loyers facturables dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine serait louée.

WALB ( Weighted Average Lease Break) : Durée résiduelle moyenne des baux jusqu'à la prochaine possibilité de résiliation.

[1] Les participations dans l'OPPCI Vivapierre, la société mise en équivalence

[2] L'actif The Medelan inclus dans la Gestion de fonds et dans la Gestion de mandat

[3] Incluant principalement les participations dans l'OPPCI Vivapierre intégrée dans la Gestion de fonds

[4] Hors participation minoritaires dans SCPI/OPPCI

[5] Incluant la valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion, qui a été réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2025.

[6] Incluant les participations dans les sociétés mises en équivalence dont principalement 27,24% de l'OPPCI Vivapierre

[7] La valorisation de fonds de commerce PAREF Gestion a été réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2025

[8] La valorisation de fonds de commerce PAREF Gestion a été réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2025

[9] Hors participations dans l'OPPCI Vivapierre

[10] Le taux de rendement initial net EPRA est défini comme le loyer contractuel annualisé, net des charges, après déduction des aménagements de loyers, divisé par la valeur du patrimoine droits inclus

[11] Le taux de rendement initial net « topped-up » EPRA est défini comme le loyer contractuel annualisé, net des charges, excluant les aménagements de loyers, divisé par la valeur du patrimoine droits inclus

[12] Comprend les investissements relatifs au projet restructuration de l'actif Tempo situé à Paris

[13] Ce poste correspond aux dettes courantes (intérêts courus, dépôts de garantie, fournisseurs, dettes fiscales et sociales, autres dettes) nettes des créances courantes (clients, autres créances et charges constatées d'avance)

[14] Comprend la valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion, réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2025

[15] Excluant les participations dans OPPCI Vivapierre