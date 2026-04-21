PAREF : PAREF - INFORMATIONS FINANCIERES AU 1ER TRIMESTRE 2026

Informations financières au 1 er trimestre 2026

PAREF poursuit le déploiement de sa stratégie

et le recentrage de son modèle

Au 31 mars 2026, le chiffre d'affaires consolidé de PAREF s'élève à 6,2 M€ , soit une hausse de +5% par rapport au 1 er trimestre 2025. Cette évolution s'explique par :

Des revenus locatifs bruts en hausse significative, portés par :

la contribution du nouveau bail signé sur l'actif parisien Tempo ;

l'impact positif de l'indexation des loyers.

L'évolution des revenus bénéficie d'un effet de base favorable sur la période. Celui-ci s'explique par l'impact négatif enregistré en 2025 des franchises de loyers liées à l'extension du bail de la Tour Franklin à La Défense, ainsi que par la reprise des franchises de loyers non amorties consécutive à la cession de l'actif d'Aubergenville.

La maturité moyenne pondérée des baux (WALB) du portefeuille s'affiche à 4,03 ans contre 4,23 ans fin 2025, reflétant l'évolution naturelle du portefeuille sur la période.

Une activité de gestion pour compte de tiers résiliente dans un marché de distribution toujours polarisé et concurrentiel

Commissions de gestion stables (+0,3%) par rapport à la même période en 2025. Retraitées de l'effet de la cession de SOLIA Paref, elles progressent de +3% à périmètre constant, confirmant la résilience et la stabilité des encours gérés ;

Commissions de souscription en retrait de -51%, dans un environnement hautement concurrentiel. Dans ce contexte, et afin de soutenir la collecte des fonds, et capter progressivement de nouvelles parts de marché, le Groupe réorganise ses forces commerciales.

Chiffre d'affaires (en M€) 31/03/2025 31/03/2026 Évolution Revenus locatifs bruts [1] 1,3 1,9 +47% Commissions 4,6 4,3 -7 % -dont commissions de gestion 3,9 3,9 +0,3% [2] -dont commissions de souscription 0,7 0,3 -51 % Total 5,9 6,2 +5%

Poursuite du déploiement opérationnel et commercial de l'activité de gestion pour compte de tiers :

Signature, en mars 2026, d'un bail de 15 ans avec Virgin Active pour une surface totale de 2 800 m² au sein de « The Medelan », actif emblématique au cœur de Milan. Cette signature témoigne de la capacité du Groupe à conduire des actions de commercialisation créatrices de valeur et à accompagner ses partenaires dans la mise en œuvre de projets immobiliers différenciants en Europe.

Obtention d'un mandat d'asset management à Munich, pour un actif de 28 000 m² avec un fort potentiel de revalorisation, en ligne avec la stratégie de développement ciblé du Groupe en Allemagne.

Renouvellement du premier cycle de labellisation ISR de la SCPI PAREF Evo, pour une durée de 3 ans, qui a par ailleurs été de nouveau récompensée au Palmarès des SCPI durables.

Maintien de PAREF Gestion dans la catégorie « Excellent » du classement des meilleures sociétés de gestion de SCPI 2026 de Décideurs Magazine, confirmant la qualité de sa gestion et la reconnaissance de son savoir-faire.

Recentrage stratégique des activités du Groupe

Finalisation, début février 2026, de la cession de SOLIA Paref, filiale dédiée au Property Management pour compte de tiers au Groupe RYZE (anciennement YARD REAAS), dans le cadre du recentrage du Groupe sur les activités à forte valeur ajoutée : l'Asset Management, le Fund Management et l'Investissement.

L'activité au 1 er trimestre reflète à la fois des avancées opérationnelles concrètes et les effets du recentrage engagé en 2025. Dans un marché toujours sélectif, le Groupe poursuit avec discipline le développement de sa plateforme européenne, avec une attention renforcée à la qualité des revenus, à la maîtrise des coûts et à l'amélioration progressive de ses équilibres financiers.

Antoine Castro

Président & Directeur Général de PAREF

Nous poursuivons une gestion active de nos fonds et mandats avec une attention particulière portée à la performance délivrée, l'exécution opérationnelle et l'intégration de stratégies de gestion responsables. Cette approche se traduit par une gestion exigeante des actifs, fondée sur des arbitrages ciblés et une allocation sélective du capital. Elle vise à préserver durablement la qualité et la performance des véhicules sous gestion, tout en renforçant leur capacité de résilience dans un environnement de marché volatil.?

Anne Schwartz

Directrice Générale Déléguée de PAREF et Directrice Générale de PAREF Gestion

Agenda financier

28 mai 2026 : Assemblée Générale Mixte

29 septembre 2026 : Résultats semestriels 2026

A propos du groupe PAREF

PAREF est un groupe européen, au service de la performance immobilière durable. Acteur de référence dans l'investissement et la gestion immobilière, le groupe gère au 31 décembre 2025 plus de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont les deux tiers situés hors de France.

Depuis plus de 30 ans, PAREF s'appuie sur le savoir-faire de ses équipes pour accompagner actionnaires, investisseurs, locataires et utilisateurs.

Fort de sa présence en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, PAREF déploie une approche qui conjugue objectifs de rentabilité, durabilité et satisfaction client. Le Groupe accompagne aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers, contribuant ainsi à la transformation du secteur immobilier.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

Groupe PAREF

Samira Kadhi

+33(7) 60 00 59 52

samira.kadhi@paref.com Agence Shan

Alexandre Daudin / Aliénor Kuentz

+33(6) 34 92 46 15 / +33(6) 28 81 30 83

paref@shan.fr

[1] Hors charges locatives refacturées

[2] +3% à périmètre constant, retraité de l'impact de la cession de SOLIA Paref