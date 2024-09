PAREF : PAREF DOUBLEMENT RÉCOMPENSÉ PAR L'EPRA

PAREF DOUBLEMENT RÉCOMPENSÉ PAR L'EPRA

PAREF, acteur européen de référence dans la gestion immobilière depuis plus de 30 ans,

s'est vu décerner deux EPRA [1] Awards, récompensant, ainsi la qualité de son reporting financier et extra-financier.

BPR (Best Practice Recommandations) Award de niveau Gold

PAREF reçoit, à nouveau cette année, un BPR Award de niveau Gold, attestant de l'excellence de ses pratiques en matière de communication financière. Cette reconnaissance reflète l'engagement constant de PAREF à garantir une communication de qualité et transparente.

sBPR (Sustainability Best Practice Recommandations) Award de niveau Silver

PAREF obtient également un sBPR Award de niveau Silver, récompensant son alignement sur les meilleurs standards dans le cadre de son reporting extra-financier. Cela témoigne également de la volonté de PAREF à déployer depuis 2021 sa stratégie ESG ambitieuse « Create More ».

« Nous avons à cœur d'apporter à nos actionnaires ainsi qu'à l'ensemble de nos parties prenantes une communication transparente et de qualité. Nous sommes sincèrement ravis de ces reconnaissances qui viennent souligner notre objectif d'excellence et nous restons déterminés à poursuivre nos efforts. Je remercie chaleureusement les équipes pour leur engagement et leur investissement au quotidien ».

Antoine Castro – Président & Directeur Général de PAREF

Agenda financier

30 octobre 2024 : Informations financières au 30 septembre 2024

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 30 juin 2024, le Groupe PAREF gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

Groupe PAREF

Samira Kadhi

+33(7) 60 00 59 52

samira.kadhi@paref.com Shan

Alexandre Daudin / Aliénor Kuentz

+33(6) 34 92 46 15 / +33(6) 28 81 30 83

Paref@shan.fr

[1] L'EPRA (European Public Real Estate Association) est une association dont la mission est de promouvoir, développer et représenter les sociétés foncières européennes cotées. Elle participe activement au débat public et politique, et encourage les bonnes pratiques de place pour assurer la cohésion et le renforcement du secteur, et favoriser une meilleure information aux investisseurs et aux parties prenantes.