PAREF : PAREF de nouveau distingué par deux EPRA Awards
information fournie par Actusnews 19/09/2025 à 18:00

PAREF, acteur européen de référence dans la gestion immobilière depuis plus de 30 ans, se voit cette année encore récompensé par l'EPRA¹ avec deux Awards qui viennent attester de la qualité de son reporting financier et extra-financier.

BPR (Best Practices Recommendations) Award – Niveau Gold

Pour la 7ème année consécutive, PAREF se voit attribuer un BPR Award de niveau Gold, illustrant la qualité de ses pratiques en matière de communication financière. Cette distinction reflète l'engagement constant du Groupe à fournir une information claire, fiable et transparente à ses actionnaires et parties prenantes.

sBPR (Sustainability Best Practices Recommandations) Award – Niveau Silver

Le Groupe obtient également, pour la 2? année consécutive, un sBPR Award de niveau Silver pour son reporting extra-financier. Cette récompense salue son alignement avec les meilleures pratiques internationales, ainsi que son engagement continu en matière de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance.

Ces distinctions illustrent notre engagement à fournir une information financière et extra-financière fiable et transparente. Elles traduisent la constance de nos efforts pour garantir l'excellence dans nos pratiques et répondre aux attentes de nos actionnaires et de l'ensemble de nos parties prenantes. Je tiens à saluer l'implication et le professionnalisme de nos équipes dans cette réussite collective.

Antoine Castro
Président & Directeur Général de PAREF

________________________

1 L'EPRA (European Public Real Estate Association) est une association dont la mission est de promouvoir, développer et représenter les sociétés foncières européennes cotées. Elle participe activement au débat public et politique, et encourage les bonnes pratiques de place pour assurer la cohésion et le renforcement du secteur, et favoriser une meilleure information aux investisseurs et aux parties prenantes.

Agenda financier

23 octobre 2025 : Informations financières au 30 septembre 2025

A propos du G roupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaîne de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 30 juin 2025, le Groupe PAREF gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

Groupe PAREF
Samira Kadhi
+33(7) 60 00 59 52
samira.kadhi@paref.com 		Agence Shan
Alexandre Daudin / Aliénor Kuentz
+33(6) 34 92 46 15 / +33(6) 28 81 30 83
paref@shan.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lnCblsptlmiVyZ9wZZ2YmWiZbZdoxmKaZZeWmWpsa8rGnXJpymtpapeVZnJllW1v
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94089-communique-de-presse-paref-epra-2025-vdef.pdf

