Paref Gestion : Nicolas Gromakowski nommé Directeur Général Délégué

(AOF) - Le Groupe Paref annonce la nomination de Nicolas Gromakowski en qualité de Directeur général délégué de Paref Gestion. Nicolas Gromakowski bénéficie de 20 années d’expérience dans le secteur de l’investissement immobilier et de la gestion de fonds, aussi bien en France qu’à l’international. Reconnu pour son savoir-faire et son expertise, il a occupé des postes de direction au sein de Generali Real Estate et d’AXA IM Real Assets en France et en Italie.

Aux côtés d'Anne Schwartz, Directrice générale de Paref Gestion, Nicolas Gromakowski aura pour mission de mettre en œuvre la stratégie de croissance ambitieuse de la société et de piloter l'ensemble des activités pour compte de tiers.

Il contribuera également au déploiement au sein de Paref Gestion du plan stratégique ESG du Groupe " Create More " et à la poursuite de la digitalisation des processus et services au bénéfice de l'expérience clients.