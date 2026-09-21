Paref Gestion lance un fonds immobilier professionnel dédié à la santé

(Zonebourse.com) - Paref Gestion poursuit le développement de sa gamme de fonds immobiliers et annonce le lancement de Paref Vitae Value Add Fund I. Ce fonds professionnel spécialisé est dédié à l'investissement dans l'écosystème de la santé, du soin et du bien-être humain et animal, principalement en France, avec une ouverture sur des marchés européens à fort potentiel de croissance.

Réservé aux investisseurs professionnels et assimilés, le fonds entend capitaliser sur des tendances structurelles tout en se différenciant par une stratégie d'investissement "Value Add". Le fonds s'appuie enfin sur l'expertise en santé du groupe Paref qui assure depuis 2024 la gestion d'un mandat pour l'un des plus grands fonds d'investissement immobilier coté en santé d'Asie.

Porté par des tendances structurelles de long terme, l'immobilier de santé, de soin et de bien-être constitue une thématique d'avenir sur laquelle Paref Vitae Value Add Fund I entend investir, en privilégiant quatre grandes familles d'actifs :

- les résidences seniors gérées et/ou médicalisées (coliving seniors, EHPAD, établissements de soins spécialisés). D'ici 2070, la France comptera 20 millions de personnes de plus de 65 ans. Cette évolution démographique renforcera durablement les besoins en hébergement et en soins, soutenant ainsi une demande structurelle pour ces actifs.

- les centres médicaux (maisons de santé, cliniques spécialisées - dentaire, dermatologie, orthopédie, radiologie, etc. - life science). Porté par la désertification médicale et la tendance au regroupement des praticiens, ce segment connaît une forte croissance.

- les centres de bien-être et santé (cliniques de longévité et anti-âge, centres de thérapie du sommeil, resorts bien-être - thalassothérapie, spa, etc.). Ce marché émergent est alimenté par une demande croissante pour la santé proactive.

- la santé animale (cabinets et cliniques vétérinaires, centres hospitaliers vétérinaires). En Europe, 50% des ménages, soit près de 140 millions de foyers, possède un animal de compagnie. En France, ce marché atteint 5,9 milliards d'euros en 2025 ( 60% en dix ans), avec un taux de croissance annuel attendu de 5,7% jusqu'en 2034.

Paref Gestion cible en priorité la France (60 à 85% du portefeuille) et l'Europe, notamment l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, qui connaissent des tendances de marché similaires.

Paref Vitae Value Add Fund I entend développer une stratégie d'investissement "Value Add" responsable en travaillant sur un stock vieillissant, souvent mal adapté aux enjeux de durabilité et démographiques actuels.

Cette stratégie repose sur l'acquisition d'actifs sous-valorisés ou sous-exploités, sur leur transformation opérationnelle (repositionnement, travaux de rénovation, etc.) et leur valorisation locative le cas échéant (signature de baux longs avec des opérateurs de référence, etc.). Avec sa stratégie "Value Add", Paref Vitae Value Add Fund I se distingue de la majorité des fonds spécialisés dans l'immobilier de santé qui privilégient une approche "Core" et offre aux investisseurs professionnels un potentiel rendement compétitif dans un marché en forte demande.

Le fonds vise un TRI annuel cible non garanti de 8% sur l'horizon de placement, en contrepartie de risques de perte en capital et de l'absence de liquidité pendant 7 ans prorogeables 2 ans.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.